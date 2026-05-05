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A Coruña

El desempleo desciende en 122 personas en A Coruña durante abril

El buen comportamiento de la capital comarcal se ha contagiado a casi la totalidad del área metropolitana

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/05/2026 15:46
Dos personas acceden a una oficina de empleo en Madrid
Dos personas acceden a una oficina de empleo en Madrid
Archivo El Ideal Gallego
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Los últimos datos de empleo correspondientes al pasado mes de abril reflejan una evolución positiva para el mercado laboral en el área metropolitana de A Coruña. La ciudad registra un descenso de 122 personas en las listas del paro. Con esta bajada, la cifra total de demandantes en la urbe se sitúa en 11.966, frente a los 12.088 del mes anterior.

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El buen comportamiento de la capital comarcal se ha contagiado a casi la totalidad del área metropolitana, que presenta descensos generalizados. En el cómputo global, los municipios ha logrado reducir el número de parados en 189 personas, cerrando el mes actual con un total de 18.287 desempleados.

Comarca

Entre los municipios que han contribuido a este descenso, destacan Culleredo, con una reducción de 24 personas (1.321 actuales), y Oleiros, que resta 16 personas a sus listas (1.230 actuales).

Otros municipios como Arteixo, Bergondo y Cambre también han experimentado ligeras mejorías, reduciendo sus cifras de desempleo en entre una y seis personas. Por su parte, Sada se mantiene como la excepción a la tendencia de cambio, permaneciendo invariable con un total de 707 parados, la misma cifra que el mes precedente

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