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A Coruña

El Chuac ya cubrió el 20% de sus plazas MIR de 2026 mientras despide a una nueva hornada de residentes

Más de un centenar de profesionales sanitarios terminan su formación en el Chuac después de cuatro y cinco años

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
05/05/2026 20:46
Foto de familia del acto de despedida de los MIR, en el Chuac
Foto de familia del acto de despedida de los MIR en el Chuac
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El Chuac celebró este martes el acto de despedida de una nueva promoción de 107 residentes sanitarios que, a lo largo de los últimos cuatro y cinco años, se formaron en los distintos centros del área de A Coruña y Cee. Un acto que ha coincidido con la segunda jornada de adjudicación de plazas MIR de 2026, donde el Chuac ya ha cubierto el 20% de su oferta. 

En concreto, trece estudiantes más aseguraron su destino en A Coruña, que se suman a los once que lo hicieron en la jornada del lunes, la primera de ellas y en la que los números 26 y 31 eligieron Nefrología y Cardiología, respectivamente, en el Chuac.

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En la segunda tanda del proceso de elección, que seguirá hasta finales de mes, las especialidades que más triunfaron fueron Anestesiología y Reanimación, Otorrinolaringología y Oncología, en línea con la tendencia de otros años.

Más del 20% de las 105 plazas que A Coruña oferta este año están, así, cubiertas, a espera de lo que suceda en los próximos días y sin que haya sido asignada, por el momento, ninguna plaza en Galicia de la nueva especialidad, Medicina de Urgencias y Emergencias. 

Despedida

Y mientras unos llegan, otros se van. En concreto, este martes acabaron su formación 63 médicos de diversas disciplinas hospitalarias, a los que se suman 22 profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria y 22 enfermeras del área sanitaria.

"Este día supón a vosa incorporación de pleno ao mundo laboral. Confiamos en que o fagades no sistema sanitario galego e que atopedes no mesmo resposta a todas vosas inquietudes profesionais”, subrayó el gerente del área sanitaria, Luis Verde.

Lo hizo en un acto en el que estuvo acompañado por Rosario López Rico, presidenta de la Comisión de Docencia, y Nieves Domínguez González, homóloga en Atención Primaria, además de Javier Fernández Nistal, director de Recursos Humanos, y Enrique González Rodríguez, de Enfermería. 

La presidenta de docencia del Chuac, Charo López Rico, en su despacho

A Coruña oferta este año 105 plazas para residentes de Medicina

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