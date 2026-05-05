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A Coruña

Detenido en A Coruña tras robar en nueve coches en una sola noche

El hombre rompía las ventanillas para coger objetos del interior de los vehículos

Ep
05/05/2026 11:05
Coche cristal roto
Imagen de archivo de un coche con un cristal roto en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de nueve robos con fuerza en vehículos cometidos en la ciudad de A Coruña durante la madrugada del 3 de mayo.

Según ha trasladado la Policía, una llamada al 091 alertó al cuerpo policial de que un hombre estaba robando en un vehículo estacionado en la calle Javier López López.

Así, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió a esta localización y logró sorprender al autor del robo aún en el interior del vehículo. El varón intentó huir a la carrera, pero fue interceptado por los policías a escasos metros.

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Al parecer, el hombre fracturó una de las ventanillas para acceder al interior del turismo y sustraer los objetos que había en el interior.

Tras realizar una inspección por la zona, los agentes comprobaron que otros ocho vehículos presentaban alguna ventanilla fracturada y otros daños.

Por todo ello, procedieron a la detención del varón, que fue trasladado a dependencias policiales y que portaba enseres sustraídos en varios de los vehículos forzados.

Además, las indagaciones posteriores permitieron comprobar que un móvil que portaba también había sido sustraído horas antes en un bar de la ciudad. Tanto este teléfono, como el resto de enseres, fueron reintegrados a sus propietarios.

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