Condenado a un año en A Coruña por masturbarse mientras agredía a una mujer en un portal

Audiencia Provincial de A Coruña Germán Barreiros

La Audiencia Provincial ha condenado a 11 meses y 29 días de cárcel, así como al pago de una multa de 600 euros, a un hombre por agredir sexualmente y lesionar a una vecina de casi 50 años en el portal mientras se masturbaba. La sentencia hace referencia a un diagnóstico de trastorno antiguo por consumo abusivo de sustancias (cocaína y cannabis) desde los 14 años, sintomatología compatible con TDAH, lo que se traducía en "el grosero descontrol de impulsos".

El condenado abordó a su víctima a plena día, sobre las 12.40 horas de 4 de diciembre de 2023 entrando en el edifico antes de que la mujer cerrara del todo, le mostró su miembro y le exigió que se lo cogiera "o le acuchillaba", aunque nunca mostró el arma. Luego la empujó hacia le interior del portal y le tocó el trasero mientras profería amenazas y se autoestimulaba.

Cuando acabó, ordenó a la víctima que limpiara el suelo. Ella respondió golpeándole con la bolsa de la compra llena de patatas, haciéndole huir. Además del año de prisión, se ha impuesto una orden de alejamiento.