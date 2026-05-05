Carlos Jiménez | “En la investigación se trabaja más por prestigio que por dinero”

El investigador Carlos Jiménez, en el CICA de la UDC Cedida

Sintetizar la extensa y brillante trayectoria investigadora de Carlos Jiménez (Ourense, 1969) es casi misión imposible. Licenciado y doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, realizó estancias posdoctorales en Estados Unidos antes de regresar a Galicia, donde, desde 2010, es catedrático en la Universidad de A Coruña. El alto impacto de su trabajo –reflejado en la reciente inclusión en la prestigiosa lista del 2% de los mejores científicos del mundo, según Stanford– y su excelente labor y trayectoria científica llamaron la atención de la Real Sociedad Española de Química, que decidió distinguir al investigador con el Premio a la Excelencia Química de Productos Naturales.

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¿Qué significa esta distinción para usted?

En primer lugar, a los científicos una de las razones que más nos incentivan (más que el dinero) es que nos reconozcan. Es un honor recibirlo, este tipo de distinciones valoran el esfuerzo realizado todos estos años.

Toda una carrera dedicada a la investigación química. ¿De qué está más orgulloso?

Realmente no sé de qué logro estoy más orgulloso, pero a mí lo que más me gusta son las conexiones entre la Química y la Biología. La naturaleza no entiende de divisiones, tenemos que abordar las investigaciones desde un único punto de vista. En nuestro caso (grupo de investigación Pronamar), ya hemos logrado hitos en campos fundamentales, como, por ejemplo, la acuicultura. En concreto, hemos patentado vacunas para paliar las infecciones de peces que afectan a la granja de acuicultura. Todo esto tiene que seguir así, España tiene muy buenos científicos que estudian la ciencia básica, pero deberíamos hacer más esfuerzos en que esa ciencia básica pueda ser trasladada a aplicaciones de interés para el desarrollo de nuestro país.

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El porcentaje del PIB que se dedica a la investigación ha ido aumentando en los últimos años, pero muchos jóvenes siguen emigrando. ¿Cuál es el problema?

En realidad no hay un único problema. Evidentemente la inversión pública debería aumentar, no solo en universidades y centros públicos, sino en estabilización de personal investigador, que hace que muchos tengan que emigrar y, cuando vuelven, ya lo hacen con edades mucho más avanzadas. No obstante, yo también haría hincapié en otro punto: la falta de visión y de investigación que tiene el cuerpo empresarial español. Bajo mi punto de vista, la misión de los organismos públicos no es la de desarrollar una aplicación de una patente, eso tiene que hacerlo la red empresarial. Nosotros podemos patentar compuestos o tratamientos que puedan ser muy aprovechables, pero nos cuesta mucho encontrar a empresas que nos respalden para que estos descubrimientos puedan llegar más lejos. Hay que cambiar esa visión. Un producto que vendes ahora con buenos beneficios dentro de seis meses puede quedar obsoleto.

“El problema es que es muy difícil llegar a una estabilidad sin tener una edad avanzada; la vocación la puedes mantener hasta cierto punto” Carlos Jiménez, investigador en la UDC

Usted también emigró en busca de un futuro investigador.

Pero lo hice en otra época. Estamos hablando de unos años en los que se crearon muchas universidades y había una gran demanda de profesorado. En ese momento, tuve la posibilidad de incorporarme joven a la Universidad con una plaza fija. Ahora cada vez es más difícil, hay algunas plazas de la administración pública, pero son casos muy puntuales los que tienen esa posibilidad. La carrera científica en este país es muy dura, tienes que hacer un gran esfuerzo para lograr cierta estabilidad. Actualmente se queda fuera mucha gente bien preparada que podría ocupar puestos muy interesantes para la economía de este país.

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La investigación química tiene cierta reputación en A Coruña.

La investigación química en Galicia tiene muy buen nivel. Se está haciendo una buena labor de captación de talento a través del CICA y, de esta forma, se está viendo el potencial que esta gente va a tener en los próximos años, gracias a una buena formación en el extranjero. A nivel mundial, el mundo de la química, sobre todo la rama orgánica, está muy bien posicionada. Tenemos equipos muy buenos –estaremos en el top 3 de Europa, más o menos–, y estamos siendo fundamentales tanto en el desarrollo de nuevos materiales como en adaptar nuevos conocimientos químicos. La Química es una carrera en la que su grado de preparación puede intervenir en muchos puestos de trabajo; puede llegar a ser muy versátil en ese sentido.

¿Qué aspectos se pueden todavía mejorar?

Para mí lo que hay que mejorar es que la gente joven que esté realizando una investigación puntera y tenga un buen expediente vea que tiene posibilidades de una estabilidad. No pueden llegar a los 50 años con un contrato de mil euros. Yo creo que hay que hacer un buen proceso de selección de personal, pero ser capaces de ofrecer también la posibilidad de una estabilidad para que pueda seguir investigando en este campo. El problema es que es muy difícil llegar a una estabilidad sin tener una edad avanzada. Eso tendría que mejorarse. En el mundo de la investigación trabajamos más por el prestigio, los reconocimientos y los resultados, que por el dinero, pero esa vocación la puedes mantener hasta cierto punto. Todo el mundo quiere vivir de una forma tranquila.