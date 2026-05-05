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A Coruña

Bad Bunny, un 'viejecito' vestido de Zara en la Met Gala

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
05/05/2026 09:49
Bad Bunny, vestido de Zara en la Met Gala
Bad Bunny, vestido de Zara en la Met Gala
EFE
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Con pelo canoso, arrugas y bastón. Totalmente irreconocible. Así apareció en la alfombra roja de la Met Gala el cantante Bad Bunny. En el que es uno de los eventos de moda y diseño más importantes de cada año, el artista puertorriqueño quiso dar una vuelta de tuerca a la temática de "La moda es arte" para no solo presentar un traje, sino una completa 'performance'. Lo hizo, además, de la mano de Zara

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Si en el espectáculo del descanso de la Super Bowl del pasado mes de febrero el artista apostó por la marca coruñesa para hacerse ver en el programa de más audiencia del mundo, este lunes volvió a llevar el tejido herculino a un nuevo escenario mundial.

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Y es que Bad Bunny apareció en la alfombra roja de la Met Gala disfrazado de anciano. Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el 'conejo malo' lució pelo canoso, arrugas y un bastón, haciendo incluso que se movía con dificultades por las escaleras.

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Su conjunto fue un simple pero efectivo traje negro creado a medida por Zara para la ocasión: chaqueta cruzada, pantalón recto y y una camisa con gran lazada a modo de pajarita.

Zara se colocó así en el mejor escaparate del año para cualquier firma de moda y con uno de los estilismos e invitados que más ha dado que hablar en la Met Gala.

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