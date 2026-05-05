Así es el proyecto de Enki para revivir los arcados de O Parrote

Vista de los arcados de O Parrote Carlota Blanco

La Fundación Enki y la Autoridad Portuaria de A Coruña alcanzaron en octubre del año pasado un acuerdo para dar nueva vida a los arcados de O Parrote, un espacio ubicado en pleno centro de la ciudad que está sin uso. Ahora, esta iniciativa ha dado un importante paso adelante, ya que el Ayuntamiento concederá próximamente la licencia de obra que permitirá rehabilitar este local que cuenta con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados.

El proyecto de obra recoge que se utilizará como “punto neurálgico” para la realización “de diferentes actividades” que combinan “acciones culturales, deportivas y de ocio”. También se empleará para “la difusión y potenciación del conjunto del casco antiguo de la ciudad”, y “especialmente de la muralla como elemento del sistema defensivo”. El presupuesto de la obra es de 50.000 euros.

Para ello, se habilitará “un espacio principal diáfano”, con posibilidad de fragmentarlo “mediante divisiones móviles”, en donde se podrán reunir los asistentes. La actuación diseñada por la Fundación Enki para este emblemático rincón de A Coruña también incluye la construcción de un vestuario accesible, una pequeña sala para reuniones y un almacén.

Muralla

En la parte exterior, se renovará el acabado y se instalarán nuevas carpinterías, dando continuidad al sistema empleado en el resto de los arcados. Los ventanales permanecerán sin obstáculos visuales, de modo que sea posible apreciar “la muralla como telón de fondo del local”, según recoge la propuesta de obra. En el interior se instalarán estores.

“La propuesta se caracteriza por la puesta en valor de la muralla. Este elemento conforma la totalidad del paramento trasero del local, permaneciendo esta muralla a la vista. Tratándose de un Bien Cultural de Interés General, se contempla la posibilidad de facilitar el acceso a aquellos interesados. Se mantendrán unas condiciones de ventilación adecuadas, evitando las humedades y sus efectos perjudiciales”, asegura la documentación de la Fundación Enki

Además, se señala que la muralla será limpiada mediante trabajos manuales, eliminando “los agentes biológicos” que han proliferado gracias “a las condiciones interiores de humedad”, tomando “las debidas precauciones para que no se produzca pérdida de material”.

Este local contará con un único acceso, abierto al espacio polivalente principal, y a la misma altura del nivel exterior, con una plataforma interior que da acceso al gran espacio mediante una amplia rampa.

Una vez acaben las obras en los arcados de O Parrote, este nuevo espacio funcionará como punto de encuentro y de atención de Enki, y también como sede del banco de préstamo de material deportivo adaptado de la fundación, el más grande de Galicia.