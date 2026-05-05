A Coruña y su área revalidan todas las banderas azules de sus playas y puertos

Las playas del Orzán y Riazor en A Coruña volverán a contar con bandera azul

Con el verano de 2026 a la vuelta de la esquina, la ciudad de A Coruña, así como su área metropolitana, revalida todas las banderas azules en sus playas.

En un año en el que España hace historia en el ranking mundial con 677 arenales distinguidos, 35 más que en 2025, Galicia tiene 118 playas con bandera azul, un distintivo que desde 1987 premia la calidad del agua, accesibilidad y seguridad.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa, ha anunciado este martes las playas en las que ondeará la bandera azul durante este verano.

En el caso del ayuntamiento de A Coruña son As Lapas, Matadero, Oza, Riazor y San Amaro.

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Además, en Bergondo revalida la distinción el arenal de Gandarío, mientras que en Miño la bandera azul estará en A Ribeira, Praia Grande y Perbes. Por último, en Oleiros serán cinco las playas distinguidas, Bastiagueiro, Espiñeiro, Mera, Naval y Santa Cristina.

El área coruñesa tendrá, además, varios puertos deportivos con bandera azul, en Sada el del Club Náutico y Sadamar y en A Coruña el Club Náutico Marina Real.

La Adeac también también destaca centros de interpretación relacionados con sus programas, reconociendo el papel de la ciencia como eje de la educación par ala sostenibilidad. En este sentido, en el área coruñesa han sido distinguidos el Oceanográfico de A Coruña, el Centro de Interpretación Mar de Sorrizo de Arteixo y en Aula de Mar del Centor de Interpretación del Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes y el Ceida, ambos en Oleiros.