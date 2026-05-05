A Coruña planta cara a la falta de higiene: más del 40% de las muertes por diarrea se evitarían con el lavado de manos

Una persona se lava las manos Archivo El Ideal Gallego

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) representan el 25% de los efectos adversos derivados de la estancia hospitalaria y, sin embargo, un 50% son prevenibles, según los datos del Estudo Nacional de Eventos Adversos (ENEAS). Una de las medidas más eficaces, a la par que sencilla, es el lavado de manos, tal y como recordó este martes el área sanitaria de A Coruña y Cee, que celebró el Día Mundial de la Higiene de Manos con una jornada donde se distribuyeron folletos informativos y se entregaron soluciones de base alcohólica de bolsillo a todos los profesionales de los centros sanitarios.

“Esta práctica higiénica reduce en más de un 40% el número de muertes debidas a la diarrea y en un 25% el número de casos en infecciones agudas de las vías respiratorias”, desde el Chuac, donde recuerdan que las IRAS tienen un impacto elevado, no solo para el paciente, sino también a nivel económico, por la prolongación de la estancia y por el tratamiento antibiótico requerido. "Sin olvidar la repercursión que ocasionan en los familiares", añaden.

Importancia en verano

Los profesionales del área sanitaria herculina recuerdan que esta acción cobra una “importancia vital” en verano, cuando las consultas por enfermedades de contagio vía alimentación "se multiplican debido la poca atención que le prestamos a esta necesaria práctica".

"Debemos tener en cuenta que nuestras manos son el contacto con el exterior, y por esa misma razón, son las que llevan contaminantes a nuestro interior. Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser la clave para la supervivencia de millones de personas", aseguran desde el área sanitaria.

Por ello, tanto trabajadores como el equipo directivo coruñés se comprometen con este objetivo, más que alcanzado desde la creación del Grupo de Avance de Higiene de Manos en el año 2009, mediante la puesta en marcha de diferentes estrategias dirigidas a la adhesión de la higiene de manos, como la localización de soluciones de base alcohólica en el punto de atención y la formación del personal involucrado en la atención sanitaria.