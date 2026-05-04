Los choferes del bus metropolitano insisten en que la parada de Manuel Casás es peligrosa

La parada de bus metropolitano en Manuel Casás Javier Alborés

El sindicato CSIF de Alsa alerta del "gravísimo riesgo de circulación y atropello" que supone la nueva cabecera de autobuses de Alcalde Manuel Casás, junto al Teatro Colón, especialmente en el giro y maniobras que deben realizar los autobuses metropolitanos en un "entorno completamente saturado". Insisten en que la cabecera se encuentra en una zona de altísima concentración peatonal, donde coinciden autobuses, taxis, vehículos de movilidad personal y un flujo constante de peatones.

Los conductores afirman que se ven obligados a maniobrar vehículos de grandes dimensiones en estas condiciones, con ángulos muertos, visibilidad limitada y presencia continua de peatones, lo que incrementa de forma clara el riesgo de atropello.

"El resultado es un escenario caótico", señalan en un comunicado. Añaden que ni es un problema puntual ni de organización, sino un problema estructural derivado de una mala planificación, que está convirtiendo esta cabecera en un punto negro para la seguridad vial en la ciudad.

Rey señala a la Xunta

Mientras tanto, la alcaldesa, Inés Rey, señaló hoy que todavía no ha recibido la carta que la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, anunció que le enviaría explicitando los problemas de la nueva parada del autobús metropolitano: "La relación epistolar de la Xunta es que primero cuentan que van a enviarla y luego la envían. De todas maneras, esas parada es e la Xunta, la marquesina la instaló la Xunta y los autobuses son de la Xunta. Entonces, es tan fácil como que la Xunta se ponga de acuerdo consiga misma".

Para Rey, se trata de una polémica artificial: "Si hacemos memoria, nos acordamos de 'Vamos a morir todo en la calle Sol cuando gire el autobús', la segunda temporada fue 'Vamos a morir todos en la calle Huertas cuando se cambie el sentido' y ahora, en la temporada final 'Los supervivientes de la calle Sol y de la Calle Huertas morirán en los Cantones'.