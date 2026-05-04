La Policía investiga a los Riazor Blues por infracciones sancionadas con hasta 650.000 euros

La Policía retira el viernes pasado objetos de un local frecuentado por los Riazor Blues Cedida

Después del operativo policial que se llevó a cabo en el marco del encuentro con el Leganés el viernes pasado, la Policía Nacional investiga a los Riazor Blues por unas infracciones que pueden acarrear multas de hasta 650.000 euros o la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de entre 2 y 5 años, según explica en un comunicado oficial la Jefatura Superior. Por supuesto, los hinchas del Leganés también fueron identificados, pero es a los miembros de los Riazor Blues a los que se les ha incautado toda clase de material (armas y drogas). En total se identificó a 20 personas.

Las autoridades estaban sobre aviso porque el partido se había declarado de alto riesgo, así que estableció un dispositivo especial de seguridad. Los policías detectaron sendos grupos de aficionados de ambos equipos con intención de encontrarse y enfrentarse, muchos de ellos encapuchados y portando palos y otros instrumentos contundentes.

Armas incautadas a los Riazor Blues Policía Nacional

Unidades antidisturbios interceptaron a los hinchas del Leganés, que eran cerca de 25, todos vestidos de negro, que iban armados con paraguas y palos, cuando se encontraban a la altura de Termaria. Los policías los cachearon y los identificaron antes de conducirlos lejos de allí, para evitar altercados. Ninguno se resistió.

En cuanto a los hinchas del Dépor, se dispersaron, pero luego acudieron al local donde suelen reunirse, en la calle Julio Rodríguez Yordi, junto al estadio. Hasta allí se desplazaron los antidisturbios, que realizaron un registro a fondo empleando perros e incluso expertos en explosivos del Tedax. El resultado fue que se intervinieron, palos, guantes, cascos, máscaras, martillos y armas blancas. La Policía considera que se pensaban usarlas para agredir a las aficiones rivales.

Inspección de un local frecuentado por Riazor Blues

Bengalas y drogas

La Policía destaca que se incautaron muchas bengalas, y recuerdan que el día del partido contra el Málga C.F., artefactos como este estuvieron a punto de provocar el incendio de un vehículo estacionado a escasos metros de la puerta del local o daños en la fachada de un edificio colindante. Los Bomberos tuvieron que intervenir.

El día del encuentro del Deportivo contra el Real Zaragoza, se produjo otro incidente con bengalas, dado que alguien arrojó una contra el autobús en el que viajaban los maños. El incidente obligó al vehículo a detenerse pues había gran riesgo de atropello por falta de visibilidad.

Pero lo que puede traducirse en una multa es que las bengalas son material pirotécnico y almacenarlas in medidas de seguridad (además que muchas de ellas estaban caducadas) está prohibido. Es una infracción que entra dentro de la jurisdicción de la Guardia Civil.

Por si fuera poco, el local no contaba con los permisos y licencias necesarias para la venta de bebidas al público y en el lugar se encontraron varias dosis de droga listas para el consumo. De lo primero se ocupará la Policía Local, que también actuó en la redada.