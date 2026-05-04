Hace 25 años | Los vecinos exigen que se acabe con el caos de las descargas en las plazas de Lugo y de San Agustín

Vehículos junto al mercado de San Agustín antes de su reforma, en una imagen de 2019 Pedro Puig

Hace 25 años, a estas alturas de 2001, había preocupación vecinal por el caos que se formaba cada mañana en los alrededores de los mercados, sobre todo en los de Lugo y San Agustín, debido a la carga y descarga. En 1976, hace medio siglo, era noticia un festival artístico organizado por el Juan Canalejo. Hace 75 años, el boxeador coruñés Alejos volvía a ganar a Torralba, esta vez por KO. Hace un siglo, la Caja de Ahorros Monte de Piedad de La Coruña preparaba su 50 aniversario.

4 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Los vecinos exigen que se acabe con el caos de las descargas en las plazas

Furgonetas, pitidos, coches en doble fila, policías locales y clientes cargados con bolsas. Es una imagen habitual que se repite cada mañana en las diferentes plazas de la ciudad. Pero los vecinos que la padecen piden que se acabe y también los trabajadores de estos recintos. Afirman que muchos clientes optan por una superficie comercial, abandonando los mercados tradicionales, por la falta de aparcamiento.

Las plazas de Lugo y de San Agustín, situadas en calles muy céntricas y transitadas, resultan más afectadas, a pesar de que la Policía Local refuerza la vigilancia. Las furgonetas de reparto tienen dificultades para entregar la mercancía por la doble fila. La crisis que sufren las plazas coruñesas, que están a la espera de reformas, se agrava por el problema del tráfico.

4 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Cántigas da Terra, en el Festival “Cruz Azul” organizado por el Juan Canalejo

El IV Festival Artístico “Cruz Azul”, organizado por el departamento de Rehabilitación de la ciudad sanitaria Juan Canalejo, con motivo del Primero de Mayo, se celebró en el citado centro. Actuaron Mari Paz (canción hispanoamericana), Jesús Castro (canción española), Andrés Rey Fernández (rapsoda humorista), el conjunto Folerpa (canción folk), José Francisco Panceiras Fernández (armónica), el cuarteto Los Aumaras y la coral “Cántigas da Terra”.

Por otra parte, el Deportivo perdió en Cádiz (2-0) pese a jugar un buen partido bajo la batuta de Cocco. Al no puntuar en el Ramón de Carranza, cada vez son menos las posibilidades que hay para ascender a Primera División, ya que la distancia con el líder, el Burgos, es de nueve puntos.

4 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Alejos vuelve a vencer a Torralba en la velada de boxeo de Santa Lucía

En la tarde de ayer, 3 de mayo de 1951, se celebró en la pista del C. Deportivo de Santa Lucía la anunciada velada de boxeo, que constituía una revancha de los combates celebrados el pasado domingo en el mismo cuadrilátero. La pelea de fondo de esta reunión boxística estaba a cargo de Alejos, excampeón de España de su categoría, y Torralba, que ostenta el título de Castilla. El anterior combate entre los mismos púgiles lo ganó el coruñés por golpe bajo de Torralba.

Ayer volvió a vencer Alejos, pero en esta ocasión más claramente, ya que consiguió dejar K.O. al representante de Castilla en el segundo asalto. Con este triunfo Alejos comienza una nueva etapa de su carrera boxística, que deseamos vuelva a ser de tanto esplendor como la que le llevó a conquistar el título nacional.

4 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Cincuenta aniversario de la Caja de Ahorros Monte de Piedad de La Coruña

Cúmplese el primero de julio próximo el 50 aniversario de la fundación de la Caja de Ahorros Monte de Piedad de La Coruña, grata fecha de su existencia que ha de ser conmemorada con justificada solemnidad, y estimando el Consejo de gobierno más en armonía con la índole benéfica del establecimiento, el celebrarla, no con estériles manifestaciones de regocijo, sino con actos de generoso desprendimiento en favor de los desvalidos, y para premiar a la juventud estudiosa, así como a los que ejercen encomiables virtudes sociales, acordó celebrar un concurso con premios al trabajo para los que se destinan hasta el límite máximo de 20.000 pesetas para repartir bonificaciones de cien pesetas entre los obreros y obreras de la Fábrica de Tabacos y demás fábricas y talleres.