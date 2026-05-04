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A Coruña

Finalizan las obras de San Amaro

La alcaldesa alaba el trabajo realizado por la junta de compensación del polígono, que ha construido zonas verdes y abierto calles

Abel Peña
Abel Peña
04/05/2026 19:56
La alcaldesa y el concejal de Urbanismo visitan la obras de Fuente de San Amaro
La alcaldesa y el concejal de Urbanismo visitan la obras de Fuente de San Amaro
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Los propietarios del polígono residencial de Fuente de San Amaro, han finalizado las obras de urbanización, que incluye nuevas calles, un mirador, zonas verdes, estacionamientos y una nueva zona para la práctica de la calistenia. En total, 15.781 metros cuadrados que dejan de ser descampados para convertirse en parte integral de la ciudad

La alcaldesa, Inés Rey, paseó ayer por la zona en compañía del concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, para felicitarse por el buen término de las obras: "Con esta actuación gañamos un espazo urbano de calidade en lugar dos solares que durante décadas houbo alí. Hoxe temos un novo viario público que mellora as comunicacioóns en todo o barrio e aporta estacionamento nunha zona deficitaria”.

El proyecto ha permitido abrir los extremos de las calles San Amaro, San Pedro y Fuente de San Amaro, que hasta ahora eran callejones sin salida y todo a costa de los propietarios del polígono, que entregan el viario al Ayuntamiento. También se ganan más zonas verdes en el entorno de la residencia de mayores Torrente Ballester, la zona situada entre a rúa Regata Cutty Shark y la playa de San Amaro. El viario aporta un total de 68 nuevas plazas de estacionamiento, de las que cuatro están adaptadas para personas con movilidad reducida.

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