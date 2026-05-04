La entidad de A Coruña que ayuda al sector de la construcción: “Apecco siempre ha sido ejemplar”

Diego Vázquez Reino Cedida

Apecco (Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción) se constituyó el 26 de mayo de 1977 en A Coruña con el fin de procurar el desarrollo y la mejora del sector en todas las actividades que lo integran, defender los intereses de sus miembros y contribuir a la formación de los trabajadores y empresarios.

Cuando la agrupación está a un año de alcanzar el medio siglo de vida, su presidente, Diego Vázquez Reino, explica que Apecco atraviesa un momento dulce. “En las últimas asambleas anuales que hemos realizado, es un verdadero placer y satisfacción ver la participación que tienen todas las empresas. Hemos tenido más de 200 personas. Eso muestra la salud que tiene una asociación que siempre ha sido ejemplar”, asegura.

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El número de asociados ha aumentado considerablemente en los últimos trece años. Según los datos recogidos por la última memoria anual, en 2013 se registraron un total de 132 y en 2024 esta cifra había crecido hasta los 166. Vázquez Reino explica que la asociación se ha convertido en “una referencia” con “el paso del tiempo” y “en una de las entidades provinciales más importantes del sector en todo el noroeste” de España.

Cambios

El presidente también detalla que Apecco ha asumido importantes retos en este tiempo como la “negociación colectiva”, con “años fructíferos”, y que ha representado a sus asociados “ante las administraciones” para resolver “las distintas cuestiones que han surgido en materia de contratación pública, laboral y fiscalidad”.

Diego Vázquez Reino tiene claro que esta asociación siempre se ha caracterizado por su comportamiento “ejemplar”. “Nunca hemos generado ninguna problemática ni cuestiones de mala reputación. Es algo que se ha ido trasladando de todas las juntas directivas que han pasado, e intentamos mantener ese legado y esa imagen de seriedad y responsabilidad. Además, colaborando y siendo parte muy importante de lo que estamos haciendo a nivel gallego, que es una unidad de acción y coordinación entre todas las provincias”, asegura.

El presidente de Apecco explica que el reto más importante que hay en el horizonte es la “transformación del sector”, con la idea de modernizarlo “técnicamente con mayores profesionales” y “nuevos sistemas”. Además, señala que las empresas deben abordar “cuestiones relativas a la sostenibilidad” y “la protección del medio ambiente y del territorio”, que es “otro reto innegociable”.

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Los cambios han afectado a todo el sector, desde su modelo de gobernanza (siendo mayormente compañías familiares), la forma de construir, la utilización de nuevos materiales y herramientas. Tal y como explica el máximo representante de Apecco, se trata de pasar de un “modelo tradicional” a otro “industrial”.

Ante este escenario, Vázquez Reino tiene claro que hay que ayudar a los asociados para que puedan acometer esta transformación de la mejor manera posible. “Hay que acompañar a todas las empresas, desde las grandes con más recursos hasta las pequeñas que necesitan asesoramiento para que nadie quede atrás”, indica.

Según los datos de la asociación, el sector de la construcción en Galicia representa el 10,9% del tejido empresarial, de los cuales aproximadamente el 40% son de la provincia de A Coruña.

Certamen

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la entidad, que se producirá el año que viene, ha puesto en marcha un concurso creativo que tiene como objetivo seleccionar una obra artística original que actúe como símbolo representativo de esta efeméride, reflejando la trayectoria de Apecco “en la defensa de los intereses y demandas de las empresas del sector”.

El concurso está dotado con un premio económico de 3.000 euros y la obra seleccionada será utilizada como elemento institucional en los actos conmemorativos, pudiendo además reproducirse, difundirse y exhibirse en diferentes iniciativas organizadas por la entidad. La participación está abierta a personas físicas mayores de 18 años con vinculación con Galicia, ya sea por nacimiento o residencia acreditada.