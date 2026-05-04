El PP critica los "errores garrafales" y las medidas "ineficaces" en vivienda de los Gobiernos del Estado y municipal

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo

El Grupo municipal Popular critica en un comunicado de prensa la" desastrosa política de vivienda del Gobierno del Estado y del Gobierno municipal que acumula errores tras errores que provocan que nuestra ciudad bata récords de precios de compraventa y alquiler debido a medidas populistas que no ofrecen soluciones a este grave problema y a la desastrosa gestión plagada de fallos".

"Por un lado, hoy conocemos datos de precios de vivienda en nuestra ciudad elaborados por el portal Fotocasa, que recoge un incremento del 19,07% respecto a hace un año, la novena de España donde más ha subido. Nuestra ciudad es la octava con el metro cuadrado más caro. Además, respecto al alquiler, este portal recoge una media de 895 euros en el mes de abril frente a los 736 de agosto de 2025, cuando entró en vigor la zona tensionada", exponen los populares.

"Por otro, el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha elaborado el Estudio Sectores Residenciales en España 2025, que califica como estratégico, lleno de errores garrafales e incomprensibles en lo que respecta a nuestra ciudad", exponen.

También se refieren al parque empresarial de Vío. "Lo califican como edificable con previsión de 4.217 viviendas cuando es suelo industrial", remarcan. Además, lamentan que el estudio "no menciona el polígono del Parque de Oza con capacidad para mil viviendas y de reciente actualidad al haber aprobado Psoe y Bng la construcción de torres de 17 alturas en contra de los vecinos".

"También dice que hay 600 pisos construidos en el muelle de San Diego, otro error grave ya que no hay ninguno y esta zona está incluida en el desarrollo de la fachada marítima aun en fase inicial o hay errores de cálculo respecto a Xuxán, Penamoa, Visma, O Portiño o Monte Mero", añaden al respecto.

"Por último, hay que recordar que nuestra ciudad tampoco dispone de ninguna de los cientos de viviendas de la SAREB prometidos por Pedro Sánchez e Inés Rey en plena campaña electoral de 2023". concluyen los populares en su comunicado.