El Noroeste 2026 de A Coruña suma un nuevo concierto: Echo & The Bunnymen

Público durante uno de los conciertos de la edición del año pasado en Riazor Carlota Blanco

El festival Noroeste Estrella Galicia 2026 confirma a uno de sus principales nombres: Echo & The Bunnymen. La banda de Liverpool ofrecerá así uno de los conciertos principales del evento en la playa de Riazor en verano, tras una gira de conciertos en Estados Unidos y Canadá que comienza este mismo mes.

El grupo de rock alternativo, fundado en 1978, se suma a los conciertos ya confirmados de la psicodélica banda Frankie and the Witch Fingers y del bluesman Fantastic Negrito, que recalará en la urbe el 5 de agosto. Conocidos popularmente como 'el otro cuarteto de Liverpool', en referencia a los Beatles, Ian McCulloch, Will Sergeant, Les Pattinson y Pete de Freitas fundaron Echo & The Bunnymen con una gran influencia del post punk y el new wave de finales de década.

Desde entonces, y pese a diversos cambios en su formación, como la partida de McCulloch en 1988, se han consolidado como una banda referente del rock británico alternativo, influenciando a agrupaciones posteriores con canciones como 'The Killing Moon' o 'Bring on the Dancing Horses'.