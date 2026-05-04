El Emhu cierra once días de risas con un gran ‘colofón’ en el teatro Colón

Los ‘influencers’ premiados que se dedican a la comedia Carlota Blanco

El Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu) se despidió igual que comenzó: con humor. Lo hizo en la gala de clausura ‘Fantastic Colofon’, una cita que, desde las 20.00 horas, reunió a cientos de asistentes en el teatro Colón que no estaban dispuestos a decir adiós sin carcajear por última vez. El broche final a esta sexta edición, que reunió en sus once jornadas de espectáculos y actividades gratuitas a más de 20.000 asistentes, lo pusieron los cómicos Eva Hache, JJ Vaquero y el anfitrión Luis Piedrahita, quien aseguró que “cada año subimos un poco más el nivel” y que en este 2026 se apostó por “tener una edición más internacional, no solo por artistas, sino también con los asistentes”. Prueba de ello fueron las procedencias de algunas de las personas que el cómico David Amor sacó al escenario como afortunados de algunos de los premios que ofrecía el festival (libros y abonos para el próximo año).

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Después del reparto de obsequios, una actuación de la banda Meigas e trasgos puso el toque musical a la gala, antes de volver a entregar premios. Camuflados entre la muchedumbre gaiteira, JJ Vaquero, Eva Hache y Piedrahita –o como dijo Vaquero: “Curro Jiménez, Doña Rogelia y el contable de ‘El secreto del Puente Viejo’”–, aparecieron en el escenario para hacer entrega de los habituales reconocimientos de cada edición a algunos de los cómicos que durante estas once jornadas pasaron por las diferentes ubicaciones del festival, así como a algunos de los ‘influencers’ que se dedican a la comedia ‘con acento gallego’.

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Los galardones

El primero –y uno de los nuevos en esta edición–, ‘Premio Emhu Talento Dixital’, estaba dedicado a esa “efervescencia creativa galega” de los creadores de contenido que destacaron este año por su calidad, originalidad, identidad y, sobre todo, compromiso con el humor. Los premiados en esta edición fueron Tamara GR, Pablo Meixe, Santiago Caamaño (Champi Muros), María Foscaldo (Mery Fos), Pepe y Lucas, Oliva Lojo (Olvia sen hache) y Ángel Curras (Oveya Nejra).

Este año, el premio de carácter internacional del Emhu (‘Premio Álvaro Cunqueiro’) recayó en el fenómeno de las artes escénicas Daniele Finzi Pasca, director artístico de shows para El Circo del Sol y creador de espectáculos emblemáticos como Ícaro, entre otros. Así, la organización del Encuentro de Humorismo también quiso reconocer el papel de la publicación que cuenta “con las noticias más surrealistas de España”, El Mundo Today, con el ‘Premio Wenceslao Fernández Flórez’.

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Por último, el festival entregó el ‘Premio Emhu Fenómeno’ a Malena Alterio, una actriz que, más de un cuarto de siglo después de su debut en el mundo de la interpretación, vive “un momento muy bonito” en el que, aunque recuerda con nostalgia lo vivido, es consciente del camino largo que todavía le queda por recorrer.