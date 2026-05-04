El Citic de la UDC impulsa una infraestructura cuántica pionera al servicio de la investigación

Edificio del Citic en el Campus de Elviña Cedida

La Universidad de A Coruña ha dado un paso decisivo en el ámbito de la innovación tecnológica tras conseguir una financiación de 1,04 millones de euros para reforzar la investigación en computación y comunicaciones cuánticas en el Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC).

La ayuda, concedida en el marco de una convocatoria estatal impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación, y cofinanciada por la Unión Europea, permitirá crear una infraestructura avanzada destinada al desarrollo de proyectos con impacto en ámbitos como la salud, la industria o la ciberseguridad.

El nuevo equipamiento combinará tecnologías clásicas de computación con sistemas cuánticos, abriendo la puerta a resolver problemas complejos que actualmente resultan difíciles o incluso inabordables. La computación cuántica introduce una forma radicalmente distinta de procesar la información, lo que podría traducirse en avances significativos en medicina, seguridad digital o diseño de nuevos materiales.

Citic Cedida

Gracias a este proyecto, el CITIC contará con herramientas especializadas para experimentar y desarrollar aplicaciones en este campo emergente. Además, la infraestructura estará concebida como un recurso compartido, accesible para distintos grupos de investigación, fomentando la colaboración interdisciplinar y la generación de conocimiento con impacto social.

La concesión de esta ayuda supone también un reconocimiento a la trayectoria del CITIC en el ámbito de la computación cuántica, donde ha sido uno de los centros pioneros en Galicia junto al Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). En los últimos años, el centro ha participado en proyectos internacionales como NEASQC o QEX, reforzando su integración en redes europeas de excelencia.

En este contexto, el director del CITIC, Manuel G. Penedo, destacó que “la ayuda recibida nos permite avanzar hacia una investigación más ambiciosa y situarnos en una posición destacada dentro del ámbito de las tecnologías cuánticas”. Por su parte, el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UDC, Jerónimo Puertas Agudo, subrayó que se trata de “una inversión estratégica que refuerza el compromiso con una investigación de calidad y con el desarrollo de tecnologías clave para el futuro”.

La proyección internacional del centro se ha visto reforzada también con el nombramiento del investigador Diego Andrade como co-líder del grupo de trabajo de computación cuántica en la plataforma europea European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC).

La nueva infraestructura estará orientada a dar servicio a una amplia comunidad investigadora, tanto de la propia universidad como de entidades externas, incluidos centros tecnológicos y empresas. De este modo, se creará un entorno abierto que facilite la transferencia de conocimiento y acelere la aplicación de los avances científicos a la sociedad.

El subdirector del CITIC, Eduardo Mosqueira Rey, explicó que la computación cuántica “permitirá en un futuro cercano resolver problemas complejos con mayor rapidez y precisión”. En la misma línea, el investigador Álvaro Leitao Rodríguez destacó que esta infraestructura permitirá analizar de forma más realista las ventajas de estas tecnologías en la resolución de problemas prácticos.

La infraestructura se organizará en tres grandes áreas: la computación cuántica experimental, las comunicaciones cuánticas, clave para garantizar transmisiones de información más seguras, y su integración con sistemas de computación de alto rendimiento. Esta combinación permitirá aprovechar lo mejor de la informática clásica y cuántica para abordar desafíos complejos de forma más eficiente.

Con este avance, el CITIC refuerza su papel como agente innovador en Galicia y consolida la posición de la UDC en un ámbito estratégico llamado a transformar la tecnología en las próximas décadas.