El Chuac se cuela en las primeras 30 elecciones del MIR

La fachada del Chuac Archivo El Ideal Gallego

Año nuevo, misma vida para el Chuac, que vuelve a convertirse en una de las primeras opciones a nivel nacional dentro del proceso selectivo de los MIR. En concreto, se ha colado dentro de los 30 primeros puestos, al llevarse el número 26, que optó por la plaza de Nefrología en el centro hospitalario coruñés.

No muy lejos, en el puesto número 31, vuelve a aparecer A Coruña, ya que otro médico escogió la ciudad como su destino, dentro de la especialidad de Cardiología. Como otros años, especialidades como Dermatología, Medicina Interna o Cirugía Plástica, Estética y Reparadora coparon las primeras elecciones a nivel estatal, en centros como el Hospital Clínic de Barcelona o los universitarios 12 de Octubre y La Paz de Madrid.

A Coruña oferta este año 105 plazas para residentes de Medicina Más información

La ciudad oferta este año un total de 105 plazas para residentes de Medicina. La cifra asciende a 132 plazas si se tienen en cuenta profesionales de Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Biología (BIR) y Farmacia (FIR), que ya han asegurado sus destinos en la ciudad.

Miles de personas se juegan hoy su futuro en la carrera médica, y A Coruña se postula como uno de los destinos más interesantes. El año pasado dio cobijo a la séptima mejor nota del país. Hoy se conocerán los primeros 700 puestos de un total de más de 9.000 que se irán adjudicando a lo largo de la semana. La principal novedad este año es que Galicia oferta seis plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias, una nueva especialidad.