El Barrio de las Flores honrará el legado gallego en sus fiestas recuperando la tradición de Os Maios

Castro, Mosquera y Pujades con el cartel de las fiestas Cedida

El Barrio de las Flores, uno de los que mayor costumbre fiestera tiene de la ciudad, se propone precisamente este año recuperar una tradición en sus festejos. Se trata de Os Maios, la celebración popular gallega que antecede al verano, y que los vecinos de la zona quieren volver a establecer como un elemento clave de sus fiestas cada año. Así lo explicó esta mañana David Pujades, secretario de la plataforma vecinal, que avanzó que las fiestas se celebrarán los días 8, 9 y 10 de mayo, con el sábado 9 como día estrella con los Maios.

"Queremos recuperar a tradición dos maios en colaboración cos colexios María Pita e Ramón da Sagra. Eles van facer os maios, que van levar elementos da natureza, pero as flores van ser feitas prácticamente todas a man, nas clases de plástica", comentó. "Cada curso levará un tipo distinto de flor, e se colocarán nunha estructura que nós imos a fabricar. Despois faremos un baile galego ao redor deles", resumió. Participarán más de 300 niños. El objetivo: "A ver se traballando un pouco nisto todos os anos podemos recuperar a tradición e facer unha festa popular".

En la presentación de las fiestas también participó Gonzalo Castro, concejal de Cultura, y Alejandro Mosquera, artista del barrio encargado de diseñar este año el cartel. "É un encargo que me fixo moita ilusión porque eu vivo nas torres de Monelos e o barrio das Flores é o que vexo todos os días pola miña ventá, entón participar como pintor nestas festas para mín é un orgullo", manifestó este último.

"Eu teño formación de arquitectura, e a pintura é unha especie de foliada cun marcado carácter xeométrico, collendo referencias de pintores cubistas e constructivistas", comentó: "Aparecen paisaxes como os bloques de edificios da zona, que son moi urbanos e sólidos. Imaxinarse unha tradición que ven de fai tanto tempo nun carácter tan urbano ten un contraste chulo, con esos motivos de foliadas e instrumentos e esas cores brillantes da primaveira cos bailadores", aseguró. El cuadro estará el domingo 10, durante la celebración del Mercado de las Flores, otro de los eventos destacados de las fiestas.

Por su parte, Castro valoró la iniciativa. "Eu teño reiterado en moitas ocasións a importancia de convertir as festas de barrio nun impulso de creación de comunidade, e neste caso servirá de apoio para todo o que se fai desde o ámbito cultural, neste caso coas artes plásticas, que tamén entroncan coa tradición dos maios e do barrio", señaló. Tuvo elogios hacia el cartel, "unha obra que conecta coa tradición e a vangarda da nosa cidade": "Se a vemos detidamente vemos rasgos do gran Seoane ou de Lugrís". Así, felicitó al barrio ("un no que todo o mundo se coñece e apoia") y conminó a los vecinos a "que sigan co traballo, celebrando unhas festas que son referencia da nosa cidade".

La programación

El pregón de las fiestas correrá a cargo de Cañita Brava el viernes a las 19.30 horas. La programación ese día la completan los conciertos del Urban Bloom, un festival organizado por los jóvenes del barrio que sustituye en la programación al Flores Rock, con artistas como Tandub, Antía o Al Safir.

El sábado acompañarán la fiesta de Os Maios un cantacontos con Silvia Penide y las actuaciones de Cántigas da Terra (18.00 horas), DJ Misa (19.00 horas) y, ya de noche, Mediarea (23.00 horas) y Rapariga DJ (00.30 horas). Además, en paralelo, se desarrollará la velada de boxeo solidaria Ludus Box en el polideportivo del barrio a partir de las 19.00 horas. El evento principal será un combate de Emmanuel Reyes, y contará con una actuación de Emilio Barrul, vecino del barrio que participó en La Voz Kids.

Culminará las fiestas la celebración del Mercado de las Flores el día 10, en torno al cual se llevará a cabo una fiesta de callos (14.00 horas) y, por la noche, más comida con una pulpada y churrascada. El mercado, por su parte, contará con más de 80 puestos.

Cartel de las fiestas del barrio Cedida