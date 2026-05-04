Dos tiendas de Inditex cierran en A Coruña por reforma

Establecimiento de Bershka en la Plaza de Lugo, cerrado por reformas

Dos tiendas del grupo Inditex cerrarán sus puertas en A Coruña durante las próximas semanas a consecuencia de una reforma en su interior. Se trata de dos establecimientos ubicados en la plaza de Lugo, en pleno centro de la ciudad.

Una de ellas ya ha bajado la persiana desde este lunes, mientras que la otra todavía permanece operativa, aunque solamente lo hará hasta el 9 de mayo. En concreto, la tienda de Bershka se encuentra ya cerrada, y la que lo hará dentro de cinco días es la de Stradivarius. Una vez comience la reforma, se espera que la duración de las obras hasta la reapertura sea de aproximadamente un mes.

Ambas tiendas se encuentran a escasos metros de distancia una de la otra, junto a otro establecimiento del grupo Inditex, el Pull&Bear. Se trata de tres locales que congregan a un gran número de clientes en la Plaza de Lugo.

Tienda de Stradivarius en la Plaza de Lugo

En todo caso, tanto Bershka como Stradivarius cuentan con otra tienda física en la ciudad. Así, existen establecimientos de ambas en el centro comercial Marineda City, que podrán cubrir las demandas de los clientes mientras dure la reforma en sus tiendas del centro de la ciudad.