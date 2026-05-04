Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Dos tiendas de Inditex cierran en A Coruña por reforma

Esther Durán
04/05/2026 18:03
Establecimiento de Bershka en la Plaza de Lugo, cerrado por reformas
Establecimiento de Bershka en la Plaza de Lugo, cerrado por reformas
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Dos tiendas del grupo Inditex cerrarán sus puertas en A Coruña durante las próximas semanas a consecuencia de una reforma en su interior. Se trata de dos establecimientos ubicados en la plaza de Lugo, en pleno centro de la ciudad. 

Una de ellas ya ha bajado la persiana desde este lunes, mientras que la otra todavía permanece operativa, aunque solamente lo hará hasta el 9 de mayo. En concreto, la tienda de Bershka se encuentra ya cerrada, y la que lo hará dentro de cinco días es la de Stradivarius. Una vez comience la reforma, se espera que la duración de las obras hasta la reapertura sea de aproximadamente un mes.

Ambas tiendas se encuentran a escasos metros de distancia una de la otra, junto a otro establecimiento del grupo Inditex, el Pull&Bear. Se trata de tres locales que congregan a un gran número de clientes en la Plaza de Lugo.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 18.00.56
Tienda de Stradivarius en la Plaza de Lugo

En todo caso, tanto Bershka como Stradivarius cuentan con otra tienda física en la ciudad. Así, existen establecimientos de ambas en el centro comercial Marineda City, que podrán cubrir las demandas de los clientes mientras dure la reforma en sus tiendas del centro de la ciudad. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

MADRID, 04/05/2026.- Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración, este lunes. El juicio contra Ábalos entra este lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ábalos niega que recibiera dinero de Aldama: "No hay ninguna evidencia de ello"
Agencias
Establecimiento de Bershka en la Plaza de Lugo, cerrado por reformas

Dos tiendas de Inditex cierran en A Coruña por reforma
Esther Durán
Lorbé celebra su X Fiesta de la Centolla

Sada y Lorbé captan más de 21.000 euros de ayudas de la Diputación al sector del mar
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

El PP denuncia que el gobierno de Rioboo ha convertido Culleredo en un "concello fallido"
Redacción