Comienza la retirada de la duna de Riazor

Montaje de la duna de Riazor

El verano está a la vuelta de la esquina y A Coruña inicia la transición hacia la temporada estival. El Ayuntamiento comenzó esta mañana la retirada de la duna artificial instalada en la playa de Riazor, una estructura que ha protegido el Paseo Marítimo durante los temporales de invierno.

La duna, de unos 360 metros de longitud, fue levantada a finales de octubre como medida preventiva frente a la fuerza del mar. Sin embargo, el paso de las borrascas, Ingrid y Joseph, en enero, obligó a reconstruirla tras sufrir importantes daños, con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora y olas que superaron los nueve metros de altura.

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Los trabajos de retirada implicarán el uso de maquinaria pesada, concretamente dos bulldozers y una retroexcavadora, que se encargarán de redistribuir los miles de metros cúbicos de arena acumulados durante los últimos meses.

Además de desmontar esta barrera de protección, el dispositivo municipal aprovechará para acondicionar las playas urbanas de la ciudad. Entre las tareas previstas se encuentran el desenterramiento y limpieza de duchas y lavapiés, la revisión de su funcionamiento, así como la instalación de los puestos de socorrismo y de educación ambiental.

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La duna de Riazor no es una medida nueva. Su origen se remonta a 1995, cuando un fuerte temporal derribó parte de la balaustrada del Paseo Marítimo, lo que llevó a implementar esta solución de protección costera que, desde entonces, se instala cada invierno para minimizar el impacto de las tormentas atlánticas.