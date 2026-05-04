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A Coruña

Comienza la retirada de la duna de Riazor

Redacción
04/05/2026 10:27
Montaje de la duna de Riazor
Montaje de la duna de Riazor
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El verano está a la vuelta de la esquina y A Coruña inicia la transición hacia la temporada estival. El Ayuntamiento comenzó esta mañana la retirada de la duna artificial instalada en la playa de Riazor, una estructura que ha protegido el Paseo Marítimo durante los temporales de invierno. 

La duna, de unos 360 metros de longitud, fue levantada a finales de octubre como medida preventiva frente a la fuerza del mar. Sin embargo, el paso de las borrascas, Ingrid y Joseph, en enero, obligó a reconstruirla tras sufrir importantes daños, con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora y olas que superaron los nueve metros de altura. 

La erosión de la duna de Riazor se controlará mediante cámaras

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Los trabajos de retirada implicarán el uso de maquinaria pesada, concretamente dos bulldozers y una retroexcavadora, que se encargarán de redistribuir los miles de metros cúbicos de arena acumulados durante los últimos meses.

Además de desmontar esta barrera de protección, el dispositivo municipal aprovechará para acondicionar las playas urbanas de la ciudad. Entre las tareas previstas se encuentran el desenterramiento y limpieza de duchas y lavapiés, la revisión de su funcionamiento, así como la instalación de los puestos de socorrismo y de educación ambiental.

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La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del OrzánVer más imágenes

La duna de Riazor no es una medida nueva. Su origen se remonta a 1995, cuando un fuerte temporal derribó parte de la balaustrada del Paseo Marítimo, lo que llevó a implementar esta solución de protección costera que, desde entonces, se instala cada invierno para minimizar el impacto de las tormentas atlánticas.

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