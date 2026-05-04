Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Abanca estrena en A Coruña una nueva oficina para acompañamiento digital a clientes

Estará abierta al público en jornada de mañana y tarde (de lunes a jueves, de 8.15 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.15 horas).

Redacción
04/05/2026 13:38
Nueva oficina de Abanca en A Coruña
La renovada oficina de Abanca en el Obelisco
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Abanca estrena este lunes en A Coruña una nueva oficina con la que pretende situar la digitalización y la autonomía del cliente como ejes centrales de la experiencia de servicio.

El banco ha renovado por completo su oficina en la zona del Obelisco para implementar este enfoque, basado en el acompañamiento personalizado al cliente en uso de los canales digitales y de autoservicio para agilizar sus gestiones más frecuentes.

De izquierda a derecha, Pilar Ceide, del área de Proyectos; Juan de Dios Lechuga, director general de IT; Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Abanca, Francisco Botas, consejero delegado; y Juan Carlos Pan, del área de Proyectos

Abanca moderniza un edificio clave para su negocio ubicado en A Coruña

Más información

Así, la nueva oficina de Abanca es "un gran espacio abierto y luminoso, sin barreras y con un diseño moderno y funcional, que potencia la cercanía, la transparencia y el confort".

Nueva oficina de Abanca en A Coruña
Imagen de la renovada oficina de Abanca
Cedida

Está pensada, principalmente, para proporcionar a particulares, negocios y pymes de la principal zona comercial y de servicios de A Coruña apoyo a la hora de operar desde la banca móvil y el cajero automático para realizar operaciones como el pago de recibos, transferencias, ingresos, reintegros o el alta de tarjetas de transporte, entre otras.

La oficina estará abierta al público en jornada de mañana y tarde (de lunes a jueves, de 8.15 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.15 horas).

Además, la entidad ha puesto en valor que el centro cuenta con equipamiento tecnológico de vanguardia que facilita la interacción con el cliente y fomenta la digitalización y la omnicanalidad. Tiene una amplia zona de autoservicio 24 horas, dotada con cuatro cajeros multifuncionales, desde los que es posible realizar las operaciones cotidianas en cualquier momento y con total accesibilidad gracias a funcionalidades como el menú simplificado o guiado por voz.

También dispone de dispositivos de bienvenida, wifi gratuita y tabletas que facilitan la movilidad de los empleados para atender al cliente en cualquier espacio de la oficina.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Nueva oficina de Abanca en A Coruña

Abanca estrena en A Coruña una nueva oficina para acompañamiento digital a clientes
Redacción
Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración,

Ábalos denuncia que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"
EFE
El ideal gallego

La Xunta apoya con 1,5 millones a 186 municipios para la contratación de socorristas durante los meses de verano
EP
Riazor Blues

La Policía investiga a los Riazor Blues por infracciones sancionadas con hasta 650.000 euros
Redacción