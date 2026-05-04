Abanca estrena en A Coruña una nueva oficina para acompañamiento digital a clientes

La renovada oficina de Abanca en el Obelisco Cedida

Abanca estrena este lunes en A Coruña una nueva oficina con la que pretende situar la digitalización y la autonomía del cliente como ejes centrales de la experiencia de servicio.

El banco ha renovado por completo su oficina en la zona del Obelisco para implementar este enfoque, basado en el acompañamiento personalizado al cliente en uso de los canales digitales y de autoservicio para agilizar sus gestiones más frecuentes.

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Así, la nueva oficina de Abanca es "un gran espacio abierto y luminoso, sin barreras y con un diseño moderno y funcional, que potencia la cercanía, la transparencia y el confort".

Imagen de la renovada oficina de Abanca Cedida

Está pensada, principalmente, para proporcionar a particulares, negocios y pymes de la principal zona comercial y de servicios de A Coruña apoyo a la hora de operar desde la banca móvil y el cajero automático para realizar operaciones como el pago de recibos, transferencias, ingresos, reintegros o el alta de tarjetas de transporte, entre otras.

La oficina estará abierta al público en jornada de mañana y tarde (de lunes a jueves, de 8.15 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.15 horas).

Además, la entidad ha puesto en valor que el centro cuenta con equipamiento tecnológico de vanguardia que facilita la interacción con el cliente y fomenta la digitalización y la omnicanalidad. Tiene una amplia zona de autoservicio 24 horas, dotada con cuatro cajeros multifuncionales, desde los que es posible realizar las operaciones cotidianas en cualquier momento y con total accesibilidad gracias a funcionalidades como el menú simplificado o guiado por voz.

También dispone de dispositivos de bienvenida, wifi gratuita y tabletas que facilitan la movilidad de los empleados para atender al cliente en cualquier espacio de la oficina.