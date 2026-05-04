El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Deputación da Coruña levará a Begoña Caamaño a toda a provincia cun programa anual polas Letras Galegas

Redacción
04/05/2026 12:22
Sol Agra presenta actos 17M Deputación
Sol Agra presenta actos 17M da Deputación da Coruña
A Área de Lingua da Deputación da Coruña desenvolverá ao longo de todo o ano unha ampla programación cultural co obxectivo de difundir a figura e a obra de Begoña Caamaño, homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026. Así o anunciou este luns en rolda de prensa a deputada de Lingua, Sol Agra Tuñas, quen destacou a vontade de “achegar a autora a todos os recunchos da provincia”.

"O 17 de maio é unha data chave, pero a nosa vontade é que Begoña Caamaño sexa celebrada durante todo o ano", sinalou Agra, incidindo na importancia de manter viva a súa obra máis alá da efeméride. A deputada subliñou tamén que o pensamento e o compromiso da escritora, xornalista e activista continúan sendo fundamentais para comprender a sociedade actual.

A campaña contará cunha identidade visual propia, creada pola ilustradora Andreea Birsanu, coñecida como Silvatiica, baixo o lema ‘As letras das Circes e as Morganas’. A proposta artística inspírase na simboloxía presente na obra da autora e incorpora elementos vinculados ao feminismo, a sororidade e o activismo antimilitarista.

O acto central terá lugar o propio 17 de maio na Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, co espectáculo ‘De Circes e Morganas’, unha proposta que combinará audiovisual, poesía e música nun formato participativo e festivo.

Entre as accións previstas inclúese a distribución de libros sobre Begoña Caamaño en centros educativos e bibliotecas, con publicacións adaptadas a diferentes idades. Tamén se repartirá a súa primeira novela, Circe e o pracer do azul, entre bibliotecas e institutos con Bacharelato.

A programación completarase con contacontos ilustrados e musicados, obradoiros literarios e musicais, así como actividades en colaboración coa Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Ademais, a Biblioteca Provincial acollerá unha iniciativa de escrita creativa orientada a divulgar a obra da autora entre a cidadanía.

A música terá

 tamén un papel destacado coa distribución do libro-disco Indómitas. Nove ondas a Begoña Caamaño, da artista Uxía, e coa organización de catro concertos en distintos concellos xunto á arpista bretoa Bleuenn Le Friec.

"Begoña Caamaño foi unha creadora e unha activista que abriu camiños, e queremos que esta celebración incorpore tamén voces e expresións artísticas que continúan esa forza transformadora", concluíu Sol Agra.

