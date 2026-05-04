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A Coruña

A Coruña cierra el inicio de semana con un espectacular arcoíris

Esther Durán
04/05/2026 19:25
Arcoíris en el centro de A Coruña, en la tarde de este lunes
Arcoíris en el centro de A Coruña, en la tarde de este lunes
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Después de un mes de abril con numerosas jornadas de calor , lo cierto es que los primeros días de mayo están siendo bastante frescos en A Coruña, con unas temperaturas que rondan los quince grados de media y con presencia intermitente de lluvias. 

A última hora de la tarde de este lunes, 4 de mayo, un espectacular arcoíris era visible en diferentes puntos de la ciudad, incluido el propio centro de la urbe. Así, los coruñeses cerraban el primer día de la semana con una imagen que muchas personas inmortalizaron con las cámaras fotográficas de sus dispositivos móviles. 

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