Otro gigante petrolero del mar visita A Coruña para someterse a reparaciones

El barco 'Noble Valiant', camino de fondear en la ría de Ares Javier Alborés

A Coruña recibió en la mañana de este domingo a un visitante muy especial. Se trata del 'Noble Valiant', un buque de perforación de aguas ultraprofundas de la corporación Noble que se dirigió al fondeadero de la ría de Ares, a la espera de poder entrar al Puerto Exterior de Langosteira.

Este buque posee bandera de las Islas Marshall (Oceanía) y tiene una eslora de 228 metros (equivalente en longitud a más de dos campos de fútbol profesionales). Ha llegado a aguas coruñesas procedente del puerto de La Luz y Las Palmas.

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Ahora tiene previsto dirigirse a la dársena exterior (previsiblemente en la noche de este domingo al lunes) para allí retirar sus hélices y así poder acceder a los astilleros de Ferrol posteriormente. Es una operación idéntica a la que protagonizó su gemelo, el 'Noble Voyager' el pasado mes de febrero, según han confirmado de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

A diferencia de las plataformas fijas o semisumergibles, el 'Noble Valiant' es un barco autopropulsado que puede moverse de un yacimiento a otro de forma autónoma. Su torre de perforación puede excavar hasta los 12,19 kilómetros bajo el lecho marino.

Una vez acaben los trabajos en el astillero, este buque regresará de nuevo a Langosteira para llevar a cabo la colocación de sus hélices.