Óscar Vales | “Técnicamente era bueno en el fútbol pero yo quería surfear; soy más feliz en el mar que en la tierra”

Óscar Vales, en la playa del Matadero Quintana

ENTREVISTA EN LA QUE NADIE ES FORASTERO

Hijo y hermano de futbolistas de renombre coruñés, Óscar Vales (A Coruña, 1982) prefirió apostar por otro deporte: el surf. “Técnicamente era bueno pero me faltaba una parte importante: no me gustaba entrenar, a mí me gustaba la jarana”, explica entre risas. Al frente de Vazva, con una cafetería, dos tiendas y la plataforma We Sustainability, se preocupa por devolver al mar parte de lo que le ha dado y luchar contra la contaminación: “El 95 % de los plásticos que hay en este planeta viene de los años noventa, no de nuestros abuelos que iban con tupper y la botella retornable, vienen de nosotros”.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?

Me acuerdo de una especie de McDonald’s, una hamburguesería que íbamos con mis padres por la zona de la Torre. De eso y los perritos de Santa Catalina.

¿A qué colegio fue?

A Santa María del Mar.

¿Qué recuerdos guarda? ¿Qué tal estudiante era?

Bueno, pero porque me apretaban en casa. Soy hiperactivo, muy disperso y si no tuviese una familia que me estuviese pinchando todo el día, probablemente no hubiese terminado.

¿Y qué quería ser de mayor por aquella época?

Me gustaba mucho el tema del marketing, sobre todo. Cómo vender un producto...

“Soy hiperactivo, muy disperso y si no tuviese una familia que me estuviese pinchando todo el día, probablemente no hubiese terminado los estudios” Óscar Vales

¿Era de los que vendían bocatas para la excursión?

Trabajé con mi madre, en mercadillos solidarios y era muy activo: veranos de trabajar en los campus de surf ya con 17 años... Siempre me gustó estar moviéndome.

Empezó en el surf muy joven...

Sí, el primer recuerdo es en Gran Canaria, con diez años, con un paipo, y luego ya, a partir de los 12 o 13, lo tenía metido en la cabeza seriamente. Yo jugaba al fútbol, mi hermano también, mi padre venía del fútbol... y la presión en casa era mucha. Pero yo lo tenía claro y, aunque estuviese en el Deportivo de alevines, no me gustaba. Quería surfear, me encantaba.

Era, un poco, la oveja negra...

Pues sí. Lo mío es el mar. Teníamos una casa en Santa Cruz y me encantaba ir a pescar, a nadar... Soy más feliz en el mar que en la tierra. Me costó mucho salir e ir a Madrid a estudiar.

¿Estudió en Madrid?

No; fui, hice las pruebas en Icade, las pasé, porque eran difíciles, y decidí venirme a hacer ADE. Me puse en plan zafarrancho y dije: “Necesito estar en el mar”. Es un tema mental.

¿Cuál era la idea después de estudiar ADE?

Cuando acabé, me fui a California a hacer un máster. Pero a los tres meses, con 22 años, me dio el TOC y vine como un misil a crear la marca, que no había en aquel momento marcas locales; la tienda de surf, que había pero no de surf técnico, y la escuela. Era un pack novedoso. Ahora lo veo y digo: “Mi madre”.

Si tuviera que repetirlo ahora, ¿qué cambiaría?

Trabajaría primero para alguien. Y me formaría un poquito, porque tuve la mala suerte de que me fue muy bien al principio y me pegué un castañazo gigante. ¿Lo hubiese mejorado con más edad? Probablemente hubiese arriesgado menos.

“Tuve la mala suerte de que me fue muy bien al principio y me pegué un castañazo gigante. ¿Lo hubiese mejorado con más edad? Hubiese arriesgado menos” Óscar Vales

¿Qué aprendió de ese golpe?

A medir, hay que medir y aprender a verlas. Yo no la vi venir. Caí en una depresión tremenda. Tenía cuatro tiendas, estaba para montar en Madrid y Barcelona, facturando mucho y, de la noche a la mañana, vino el concurso de acreedores de Pescanova, de repente Santiago empieza a facturar poco y en seis meses, de tener un plan de expansión por toda España, a funcionar a la mitad, echando gente, cerrando tiendas... horrible. Gracias a terapia, a mi familia, sobre todo mi madre, me fui recuperando. Siempre he tenido un duende y, cuando estás a punto de cerrar, aparece algo.

¿Y qué fue?

Un tema multimarca. Empezamos a regenerarnos... y vino la pandemia (risas). Pero así es el mundo de la empresa, una montaña rusa. ¿Qué pasa? Cada vez calibras más los riesgos. Yo lo cuento porque mucha gente pregunta por esos fracasos, que no son fracasos. Es parte del juego. El que no se la ha llevado, se la va a llevar y el que se la ha llevado unas cuantas veces, si es listo, habrá aprendido algo.

¿Cuáles han sido sus barrios en esta ciudad?

Aquí, el Orzán. De hecho, no voy ni a la calle Real. Este es mi mundo... En la cola de la Cocina Económica ya conozco a todos (risas). Yo desayunaba todos los días con el viejo, en esta cafetería que antes no era mía. Estaba aquí todos los días por surfear. Para nosotros, el Orzán significa mucho.

¿Sale todos los días al mar?

Si puedo, sí. Es una medio tara mental que tenemos los que estamos aquí.

¿Y qué opina de las sanciones a surfistas cuando hay temporal?

Ahí tienen que entrar las federaciones y llegar a un acuerdo porque, si no hay olas, no se puede surfear. No somos unos locos, somos más que conscientes y de hecho, salvamos gente. Hace un mes, un día que hacía solazo y 25 grados, cada vez que entrábamos al agua, sacábamos a uno para fuera, porque esta playa es muy peligrosa. Ahora hay corrientes que antes no había y si entras nadando, no sales.

¿Por qué ha cambiado?

El mar trabaja, se mueven los bancos de arena y las corrientes fluctúan. La corriente de toda la vida es la de Matadero y otra que hay en el espigón. Ahora hay una corriente hacia el medio y, con un conocimiento mínimo de surf, no hay ningún problema. Aquí hay mucha conciencia y mucha empatía. Nadie se mete solo al agua, echas una mano...

Hemos hablado de lo que le gusta pero, ¿alguna cosa que no le guste tanto de esta ciudad?

El clima... Lo que pasa es que ahora esto es Hawai, comparado con hace 15 años. Por el resto, es una ciudad que ha ido creciendo pero sigue siendo cómoda. Soy un enamorado de aquí, pero también me puedo mover de ciudad perfectamente.

Si tiene mar...

Es un requisito fundamental. El mar me da mucha paz. Galicia tiene casi 2.000 kilómetros de costa, es una barbaridad. Aún no somos conscientes de que somos mar.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época iría?

A los noventa. Por música, por ambiente... y fuera redes sociales. En mi época, el problema era la heroína o la cocaína y ahora es el puñetero móvil. 