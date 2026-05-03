Malena Alterio | “El teatro es exigente, es el día a día, pero tiene matices que lo hacen único e irrepetible”

Malena Alterio, ayer, en el Eurostars Atlántico German Barreiros

En la casa de Malena Alterio (Buenos Aires, 1974) nunca faltó amor, buen rollo y, sobre todo, sentido del humor. Parte de culpa la tuvo su padre, Héctor Alterio, quien después de más de medio siglo de trayectoria cinematográfica, contagió ese amor por la interpretación a sus dos hijos. En el caso de Malena, aunque confiesa que el gusanillo de ser actriz no fue algo de cuna, sino que “se fue dando poco a poco”, hoy puede decir orgullosa que 25 años después de debutar en la gran pantalla, se mantiene en pleno auge artístico. Esta mañana (12.30 horas), visita el teatro Colón de A Coruña como parte de la última jornada del Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu).

No es la primera vez que visita A Coruña. Esta vez la excusa de su viaje es el Emhu. ¿Qué le parece esta iniciativa?

Me encanta. No es un circuito que yo transite habitualmente y ha sido todo un descubrimiento. Hace ya seis años que este festival está en pie y, tener más de diez días de risa en la ciudad es algo de lo que hay que estar muy orgulloso.

Regresa a la ciudad para presentar ‘Mi media comedia’, junto a Eva Hache. ¿En qué va a consistir el show?

En realidad el show es una especie de entrevista con Eva Hache. Ahí vamos a poner sobre la mesa nuestra manera de ver, hacer, sentir y vivir la comedia. Conozco a Eva desde hace muchos años y venimos bregando cada una con su forma con esto de la comedia y mañana (por hoy) vamos a compartir nuestras experiencias. Es lo que tiene este oficio, la vida te lleva por unos lados y por otros y el azar hace que nos volvamos a encontrar.

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) regresará a A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo de 2026 Más información

Su primera oportunidad en el cine fue hace más de 25 años, con ‘El Palo’. ¿Qué recuerda de esos primeros pasos?

Eso fue increíble. Cuando me contrataron para esa película, compartía escenas con Maribel Verdú, Adriana Ozores, Carmen Maura..., debutar en el cine con semejantes mujeres fue un sueño por un lado y por otro una responsabilidad enorme de estar a la altura. Afortunadamente fueron tan generosas y me cuidaron tanto que tengo un recuerdo de mi debut increíble. Luego me nominaron al Goya, fue llegar y besar el santo. Tengo un recuerdo muy bonito.

Entonces la comedia ya formaba parte de su interpretación.

Cuando yo estudiaba en la escuela de Cristina Rota no sabía que iba a ser una actriz cómica. Hay algo que se me dio de una manera natural. Yo me apunté en la escuela de arte dramático para ser una actriz que haga llorar y mi sorpresa fue que cuando subía al escenario con esa intención se morían de risa. Esa fue una forma hábil de escuchar esa intuición y risa del público que me guiaba hacia un camino y no hacia el otro. Pero también creo que son caminos complementarios, el drama está en la comedia y la comedia está en el drama.

“Siento que estoy en un intermedio entre algo más maduro y sólido, pero también me queda mucho camino todavía por recorrer” Malena Alterio

En su caso, el humor lo lleva en los genes. ¿Cuánto influyó la figura de su padre en su forma de hacer humor?

En los trabajos de mi padre siempre había mucho sentido del humor, él en su vida era un hombre divertido. Tanto mi madre como mi padre, pese a las circunstancias de la familia, como el exilio de Argentina a España, yo tengo el recuerdo de que ese sentido del humor estuvo presente siempre en todo momento.

Su hermano también optó por el mundo de la interpretación. Empezó pocos años antes que usted. ¿Los dos tenían claro que querían seguir los pasos de su padre?

La verdad es que no. Se fue dando, tanto Ernesto como yo no sabíamos que queríamos ser actores. Hicimos clases de interpretación y ahí encontramos nuestro hueco. Nos divertíamos, nos sentíamos libres y fue, de alguna forma, como un juego al que me apunté como quien se apunta en una actividad extraescolar y, sin darme cuenta, ya tenía toda la carrera. Se fue dando poco a poco, no fue rotundo, pero llegó un momento que, viendo que no se daba mal, pensaba que había que tirar por ahí. Después, una vez que encendió la mecha no he tenido grandes parones de trabajo y siento como que algo de lo que yo propongo a la gente le interesa, le gusta, le divierte y eso me hace muy feliz.

El personaje que marcaría su carrera fue el de Belén López Vázquez en ‘Aquí no hay quien viva’. ¿Cómo fueron esos años?

En realidad el casting que hice me salió bastante regular. Recuerdo que Laura Caballero estaba por allí y ella tenía muy claro que quería que fuera yo la elegida. Yo tenía en esa época otro trabajo, pero que tampoco me daban ciertas garantías y al final tuve que elegir qué camino coger. Hace más de veinte años y, a fecha de hoy, sigue estando vivo. Yo formo parte de un fenómeno que en el momento no éramos conscientes que existía. Yo estaba feliz porque era la primera vez que tenía continuidad en la televisión. Nos metimos un poco sin saber, de un modo incierto y, a día de hoy, sigue estando vigente como si fuera ayer.

Malena Alterio, El Mundo Today, Daniele Finzi Pasca y nueve creadores de contenido, premios Emhu 2026 Más información

¿Qué es más difícil, el teatro o el cine?

Cada cosa tiene su dificultad. El teatro es exigente, es el día a día, es una función que empieza a una hora y vas a estar sin levantar el telón y eres dueña y señora de lo que pase. Sientes el público y que si algo no va bien, puedes rectificar. El cine también tiene su dificultad, pero es muy bonito. A lo mejor empiezas a rodar una película por el final, luego por la mitad y acabas por el principio. Eso forma parte del trabajo, hacerte un puzle en tu cabeza para que todo eso tenga sentido y cuente bien la historia. Ahora, con los tiempos que corren, el teatro es muy artesanal. Hay matices que lo hacen único e irrepetible, la comunión que se genera con el público llega al escenario. Eso es lo que hace bonito y personal al teatro. Yo si tengo que hacer cine, hago mi escena y luego igual se corta o se modifica. Ahí uno no es tan dueño, en el teatro, sí.

Aterriza en A Coruña en pleno auge artístico. ¿En qué proceso vital se encuentra?

A nivel profesional no tengo ninguna queja. He ido trabajando a lo largo de estos años y ese trabajo en mi madurez hace que me sienta más sólida de lo que sé y lo que no sé. Me siento más valiente y siento que he crecido. Ahora mi sobrina empieza en esas aventuras de ser actriz y me da nostalgia. Siento que estoy en un intermedio entre algo más maduro y sólido, pero también me queda mucho camino todavía por recorrer. Creo que estoy viviendo un momento muy bonito, esa madurez te enseña cosas pero también te da una dimensión de que esta profesión es inabarcable. Cada trabajo es una conquista que me estimula y que me da ganas de seguir.