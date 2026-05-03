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A Coruña

La intensa lluvia agua la penúltima jornada de la Feria de Abril y causa varias incidencias en la ciudad

Ana Herrero
03/05/2026 04:30
La carpa de la Feria de Abril en Méndez Núñez
La carpa de la Feria de Abril en Méndez Núñez
Carlota Blanco
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Los jardines de Méndez Núñez acogieron ayer la penúltima jornada de la fiesta andaluza por excelencia, la Feria de Abril. Lamentablemente en cuanto a lo que al clima se refiere, A Coruña no es Sevilla, así que el público tuvo que soportar la lluvia que cayó durante buena parte de la tarde y que aguó un poco los rebujitos. Sin embargo, no fueron pocas las personas que se reunieron bajo la carpa para disfrutar de la celebración.

Fue el miércoles a las siete de la tarde cuando comenzó el evento, con un baile de sevillanas. El jueves actuó Begoña García y a la una de la tarde del viernes se celebró una sesión vermú con el coro de la Casa de Andalucía, seguida por la actuación del grupo de baile de la entidad a las 20.00 horas. La noche concluyó con el espectáculo de Ángel Montoya & La Gipsy Band.

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Las imágenes de la Feria de Abril en A Coruña

Los jardines de Méndez Núñez se vistieron de gala para cantar, bailar y disfrutar de la mano de la Casa de AndalucíaVer más imágenes

Ayer se celebró otra sesión vermú, en este caso con Carlos Varela. Por la tarde, el grupo de baile de la Casa volvió a subir al escenario y, ya por la noche, Sandra Calderón protagonizó la actuación principal. Hoy está prevista a las cinco de la tarde una misa rociera con la que se darán por concluidos todos los actos y que se espera que se celebre, llueva o truene.

La tromba

Pero la lluvia tuvo otros efectos además de afectar a las celebraciones de los jardines de Méndez Núñez. La tromba de agua que cayó ayer sorprendió a los coruñeses que comenzaban a acostumbrarse al tiempo seco.

A lo largo de la tarde, los servicios de emergencia recogieron varias incidencias, como una caída de cascotes en Juan Díaz Porlier, una inundación en la calle Cerca, otra en la avenida de Hércules, y balsas de agua en la rotonda de Casablanca. La presión del agua, además, levantó las tapas de los registros de pluviales en Varaderos de Oza, el túnel de Os Castros, Cabana y Mauricio Farto Parra.

Transeúntes bajo la lluvia, hoy

El chaparrón causa inundaciones en varios puntos de la ciudad

Más información

Entre las tres y las seis y media de la tarde, los pluviómetros recogieron 11,4 litros por metro cuadrado, según los datos del Observatorio de la Aemet. Casi lo mismo que se registró en todo el mes de abril: 18,4 litros por metro cuadrado. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el de este año fue el segundo mes de abril más seco del siglo y el quinto de la historia.

En efecto: durante el pasado mes tan solo siete de las treinta jornadas estuvieron pasadas por agua, con máximos diarios acumulados de menos de seis litros por metro cuadrado. El último día que en A Coruña había llovido fue el pasado 21 de abril, donde estaciones como Coruña-Dique y la Torre de Hércules apenas acumularon dos litros de lluvia por metro cuadrado.

Para este fin de semana MeteoGalicia preveía dos jornadas con los chubascos como protagonistas, sobre todo la de ayer. Hoy habrá menos agua, pero está previsto que bajen las temperaturas.

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