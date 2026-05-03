La inmersión cambia la percepción de la realidad en la Ciudad de las TIC

Concierto de Maotik, ayer, en la Ciudad de las TIC German Barreiros

Los más de 16 litros por metro cuadrado que A Coruña registró tan solo durante la tarde de ayer no fueron un impedimento para que los herculinos acudiesen a la novedosa experiencia inmersiva que tenía preparada la Ciudad de las TIC. Con el objetivo de poner A Coruña en el mapa de la cultura digital contemporánea, las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas acogieron el concierto de Maotik, en un espectáculo audiovisual que cambió la percepción de la realidad de todos los asistentes.

El día 9 actuarán Marta Verde y José Venditti; el 16, Estela Olivia y Ana Quiroga; y el 23, el dúo vigués Mil111

El artista digital francés agotó las 112 entradas que la Diputación puso a disposición del público en la primera jornada del ciclo de conciertos inmersivos de (In)Visual. Maotik ofreció desde las 20.00 horas toda una experiencia centrada en la creación de entornos inmersivos, instalaciones interactivas, esculturas arquitectónicas y espectáculos audiovisuales que juegan en la intersección del arte, la ciencia y la tecnología. Todo ello en un LED Wall semicircular de 28 metros de ancho por seis de alto, del plató virtual más grande de España.

El espectáculo

Cuando las primeras luces empezaron a iluminar la pantalla, se hizo el silencio y, algunos asistentes de pie y otros sentados en el suelo, observaron con gran atención el show como si de un estreno internacional se tratase. Y no era para menos. El juego de luces y colores al ritmo de la música electrónica y el movimiento fluido de imágenes y su perfecta integración en el espacio inmersivo cautivó al público desde un principio. Incluso consiguió que a algunos se les pasase el cabreo, por no haber puesto a disposición de los asistentes un espacio para aparcar los vehículos en el interior de las instalaciones.

Galería Las fotos de Maotik en el concierto inmersivos de (In)Visual Ver más imágenes

“Este es un espacio que tenía muchas ganas de visitar. La gente hablaba de ‘La Ciudad de las TIC’, pero no sabía muy bien lo que era. Ahora pude comprobarlo y la verdad es que es una pasada”, explicaba uno de los asistentes. Otras personas que adquirieron la entrada –gratuita, pero con un depósito de cinco euros para su reserva– se mostraron más críticas, aunque confesaron haber disfrutado del espectáculo inmersivo: “La verdad que no teníamos mucha idea de qué trataba exactamente el concierto, pero lo disfrutamos mucho. Las instalaciones son de primer nivel, aunque, a decir verdad, no son demasiado accesibles”, dijeron otros asistentes.

Tras el éxito del primer concierto, desde la organización esperan que se repita algo parecido para los próximos: “É un programa ambicioso, con figuras de referencia da escena internacional e galega, que exploran as capacidades expresivas da tecnoloxía e a música audiovisual creada en vivo”, explicaba el comisario del ciclo, Xulio Vázquez, esta misma semana en su presentación.

Después de recibir a Maotik, el día 9 actuarán Marta Verde (una profesora de Berkley experta en arte generativo) y José Venditti (con su saxo sintetizado); el 16 de mayo será el turno de Estela Olivia y Ana Quiroga (ambas artistas de la escena underground de Londres), que ofrecerán un ejemplo del metaverso, y el día 23 lo hará Mil111, un dúo vigués que cerrará el ciclo con ‘1.0’, un espectáculo meditativo.