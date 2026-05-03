La iglesia más antigua de A Coruña es también la más moderna a la hora de aceptar limosna

Una peregrina utiliza el nuevo sistema Aitana Álvarez

En los tiempos en los que el “no llevo suelto” suele ser la excusa más repetida a la hora de dejar propina o responder a quien pide en la calle, hay que intentar aguzar el ingenio para que la falta de efectivo no frustre algunos pagos pequeños. El abono con tarjeta se ha impuesto en prácticamente cualquier lugar en donde se realicen pagos y la iglesia no es ajena a esta realidad.

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Aunque en ciudades muy turísticas hace tiempo que se pueden realizar pagos con tarjeta en las iglesias, en A Coruña todavía está empezando. El pionero ha sido Ricardo Vázquez, párroco de la iglesia de Santiago, quien ha instalado una especie de ‘boeta’ electrónica en el interior del templo, el más antiguo de la ciudad que, de esta forma, también es el más moderno a la hora de recoger donativos.

Funcionamiento

Situado en la parte derecha de la iglesia, el aparato tiene un funcionamiento muy sencillo. “Como un TPV”, explica el párroco. A la izquierda dispone de un compartimento con una ranura, lo que sería una hucha de las de toda la vida, para hacer donativos con dinero. Y, con un letrero en castellano y en inglés se especifica que se aceptan euros, yenes, dólares, yuanes, libras o cualquier otra divisa. A la derecha, tiene una pequeña pantalla en la que se muestran los donativos. Se pueden entregar dos, cinco, diez o quince euros. Una vez elegida la cantidad, solo hay que acercar la tarjeta o el móvil y el pago queda registrado en apenas unos segundos.

La máquina ha sido instalada por el Banco Sabadell que, según explica el cura, se lleva “una pequeña comisión” del dinero recaudado.

Ricardo Vázquez, quien en septiembre cumplirá un año al frente de la parroquia, ya tenía un sistema similar en su iglesia de Santiago. “San Fructuoso está muy cerca de la catedral –explico– y había muchos turistas que pasaban por allí; era muy concurrida y este sistema funcionaba bien”.

La iglesia de Santiago, la más antigua de la ciudad, es también una de las más visitadas por los turistas, en especial por los que llegan en los cruceros. Y es precisamente para este colectivo para quienes está enfocado este nuevo procedimiento de pago, aunque con la intención de que los locales también se animen a utilizarlo.

Interés de otras parroquias

La iniciativa, de momento, tiene poco recorrido porque aún no hace ni un mes que se instaló. Sin embargo, ya ha despertado la curiosidad de otros compañeros de Ricardo Vázquez, interesados en saber si podrían aplicarlo también en sus parroquias, como son la de San Nicolás o Nuestra Señora de los Rosales.

Por el momento, la recaudación del cepillo electrónico es pequeña, aunque todo suma. “Sobre todo, se trata de dinero que, de otra forma, no se recaudaría”, explica Vázquez, quien cree que podría ser una ayuda muy importante para acometer obras necesarias para arreglar la iglesia.

Renovar el suelo

De hecho, hay un cartel encima del aparato que explica su principal propósito: reparar el suelo de la iglesia, que está afectado después de sufrir un ataque de termitas y carcoma.

El párroco asegura que es una obra bastante costosa. “Si ponemos madera de pino, costaría unos 200 euros por metro cuadrado y, si la ponemos de castaño, ya se iría a unos 300 euros. En total, renovar todo el suelo serían unos 80.000 euros”.

Menos hurtos

La comodidad y adaptarse a los tiempos en que nadie lleva monedas encima es una de las razones por las que se instala esta máquina aunque no es la única. Evitar los robos es otra de las ventajas que conllevan los pagos de forma digital.

No es la primera vez que alguien rompe alguna hucha para recoger las monedas e incluso este propio dispositivo, que tiene un depósito destinado a quienes quieren hacer una aportación en efectivo, fue forzado también al poco de ser instalado.