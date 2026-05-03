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A Coruña

Hace 25 años | Parchean con asfalto el enlosado histórico de la calle Damas

A estas alturas de 1951, 75 años atrás, se celebró una competición escolar de gimnasia en el Parque del Casino

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
03/05/2026 00:05
Vista de la calle Damas, junto a la plaza de Azcárraga, en una imagen de 2019
Vista de la calle Damas, junto a la plaza de Azcárraga, en una imagen de 2019
PATRICIA G. FRAGA
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A estas alturas del año 2001, hace un cuarto de siglo, los vecinos de la Ciudad Vieja se sorprendían por los parches de asfalto empleados para reparar los baches del enlosado de la calle Damas, una zona de especial protección por su valor histórico. También era noticia el plan del Ayuntamiento para crear una tarjeta con la que obtener descuentos en los parkings públicos. Hace 75 años, en 1951, se celebró una competición escolar de gimnasia en el Parque del Casino.

3 de mayo de 2001
3 de mayo de 2001
ARCHIVO

Hace 25 años | Parchean con asfalto el enlosado histórico de la calle Damas

La modernidad pisa la calle Damas. El aglomerado se está utilizando para cubrir los parches de la vía, a la altura del Gobierno Militar. La reparación se puede considerar normal si no se tiene en cuenta el valor histórico del suelo. Y es que esta vía está incluida dentro de los elementos urbanos sometidos a la protección del Pepri de la Ciudad Vieja y Pescadería, lo que impide cambiar la piedra de cantería por asfalto convencional.

Mientras tanto, el Ayuntamiento promocionará el uso de los parkings públicos ofreciendo a los conductores un sistema de pago especial. Además del cobro por minutos, los nuevos aparcamientos de San Diego-Os Castros y de la plaza de Luis Seoane (Elviña) ofrecerán la posibilidad de abonar el servicio con tarjeta. Quienes se acojan a esta nueva fórmula disfrutarán de ventajas similares a las que ofrecen los bancos y las cajas a través de la emisión de tarjetas de crédito. Las concesionarias aplicarán descuentos a los usuarios que utilicen con frecuencia sus instalaciones. “Hay muchas soluciones financieras”, explica Florencio Cardador, concejal de Obras Públicas y principal impulsor de la iniciativa.

3 de mayo de 1951
3 de mayo de 1951
ARCHIVO

Hace 75 años | Competición escolar de gimnasia en el Parque del Casino de La Coruña

Ayer, 2 de mayo de 1951, tuvo lugar en el Parque del Casino de La Coruña, la competición escolar de gimnasia en la que participaron 14 grupos de diferentes Centros de Enseñanza oficiales y particulares. Sería difícil resaltar al mejor de ellos, ya que todos pusieron de su parte gran entusiasmo y el máximo esfuerzo. En la categoría A, el primer clasificado fue el Tercer curso de la Escuela Normal, mientras que en categoría B, el primero fue el Colegio San Antonio.

Por otra parte, el señor Cónsul de la República Argentina en La Coruña ha tenido la gentileza de patrocinar la celebración de un gran encuentro atlético, con motivo de la Fiesta Nacional Argentina, y la Federación, correspondiendo a este gesto, trata de organizar un festival digno del Trofeo y el cual se pretende hacer anual. En principio, se trata de realizar un encuentro triangular de carácter internacional, enfrentando a los atletas de Oporto, Vigo y La Coruña, representados por sus más potentes y caracterizados conjuntos F. C. de Oporto, R. C. Celta y Real Club Deportivo, y cuya fecha de celebración será en la última decena de mayo.

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