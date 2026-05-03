Obra en la avenida de Arteixo Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña ha terminado en las últimas semanas varias actuaciones en el marco de su plan de mantenimiento y renovación de las calzadas y las redes de saneamiento.

A principios de abril ya abrió al tránsito la calle Suevia, que estuvo brevemente cortada debido a los trabajos de renovación de la red de saneamiento, con la instalación de una nueva red de PVC. Tras la actuación y el curado de las losas de hormigón, la vía a abrirse tanto a coches como a peatones.

Además, varias obras finalizaron a lo largo de este mes en diferentes puntos. En Pascual Veiga, entre las calles Villa de Negrera y Cuba, se sustituyó la red de saneamiento existente por una nueva y más moderna. También se instaló una red de pluviales como parte de la actuación.

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En el aparcamiento del Mercado de Frutas, en la avenida de Arteixo, se cambió una tubería de hormigón que presentaba daños y se reparó tanto la red de saneamiento como la de pluviales.

En cuanto a las intervenciones para reparar el pavimento, también finalizaron los trabajos de renovación de las aceras en calle Caballeros.

“El trabajo del Gobierno local es intensivo y a pie de calle, tratando con igual atención las actuaciones más grandes y las más pequeñas. Escuchando a los vecinos para solucionar también sus problemas cotidianos y mejorando la cara de nuestros barrios con renovaciones constantes de los elementos urbanos”, subrayó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.