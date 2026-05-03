El Ayuntamiento termina las obras en la avenida de Arteixo, Caballeros, Pascual Veiga y Suevia
Los trabajos se centraron en renovar la red de saneamiento y el firme
El Ayuntamiento de A Coruña ha terminado en las últimas semanas varias actuaciones en el marco de su plan de mantenimiento y renovación de las calzadas y las redes de saneamiento.
A principios de abril ya abrió al tránsito la calle Suevia, que estuvo brevemente cortada debido a los trabajos de renovación de la red de saneamiento, con la instalación de una nueva red de PVC. Tras la actuación y el curado de las losas de hormigón, la vía a abrirse tanto a coches como a peatones.
Además, varias obras finalizaron a lo largo de este mes en diferentes puntos. En Pascual Veiga, entre las calles Villa de Negrera y Cuba, se sustituyó la red de saneamiento existente por una nueva y más moderna. También se instaló una red de pluviales como parte de la actuación.
En el aparcamiento del Mercado de Frutas, en la avenida de Arteixo, se cambió una tubería de hormigón que presentaba daños y se reparó tanto la red de saneamiento como la de pluviales.
En cuanto a las intervenciones para reparar el pavimento, también finalizaron los trabajos de renovación de las aceras en calle Caballeros.
“El trabajo del Gobierno local es intensivo y a pie de calle, tratando con igual atención las actuaciones más grandes y las más pequeñas. Escuchando a los vecinos para solucionar también sus problemas cotidianos y mejorando la cara de nuestros barrios con renovaciones constantes de los elementos urbanos”, subrayó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.