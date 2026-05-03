Cortes de tráfico este martes, 5 de mayo, en A Coruña por la etapa de la Vuelta Ciclista Femenina

El Ayuntamiento de A Coruña informa de las afecciones al tráfico y a la movilidad previstas con motivo de la celebración, el próximo martes 5 de mayo, de la tercera etapa de La Vuelta Ciclista Femenina a España, una prueba que volverá a situar a la ciudad como meta de una de las principales competiciones del ciclismo femenino a nivel internacional.

La etapa, con un recorrido de 121,2 kilómetros entre Padrón y A Coruña, llegará a la ciudad por el entorno de Meicende y avanzará por diferentes vías urbanas hasta rematar en la avenida de La Habana.

La prueba se desarrollará con el pelotón circulando en burbuja y con cortes de tráfico progresivos y puntuales al paso de las ciclistas.

En este sentido, las restricciones serán temporales en cada tramo del recorrido, con una duración aproximada de entre 15 y 30 minutos, tiempo en el que se producirá el paso de la carrera y de la comitiva de apoyo.

Una vez finalizado el tránsito, la circulación se restablecerá de forma progresiva.

El principal punto de afección será la avenida de La Habana, donde se situará la meta. En este trecho se procederá al corte de la vía desde primeras horas de la mañana para facilitar las labores de montaje y el desarrollo de la llegada, por el que la circulación permanecerá restringida durante más tiempo que en el resto del recorrido.

Según informa La Vuelta a través de su web oficial, está previsto que algo después de las cuatro de la tarde las ciclistas lleguen a la ciudad desde Arteixo. Entrarán por Meicende para seguir por Pastoriza y girar en dirección al parque de Bens.

A continuación circularán por San Pedro de Visma hasta llegar al Paseo Marítimo, por el que circularán hacia la meta en la avenida de La Habana.

Además, habrá limitaciones de estacionamiento en las zonas afectadas y modificaciones puntuales en el servicio de transporte público, especialmente en el entorno de Riazor.

El parque de Bens también verá restringidos sus accesos durante el paso de la carrera.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que “A Coruña vuelve a ser elegida como centro neurálgico del deporte internacional, lo que refuerza su proyección exterior y consolida el trabajo que se viene realizando en la promoción de grandes eventos”, y subrayó que “toda la ciudad tendrá la oportunidad de disfrutar de primera mano del mejor ciclismo femenino del mundo, en una jornada que combinará espectáculo deportivo y ambiente en calle”.

Además, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, señalando que “altratarse de una etapa en línea, las afecciones al tráfico serán mínimas, puntuales y perfectamente controladas”, recordando que los cortes serán progresivos al paso de la carrera y con una duración aproximada de entre 15 y 30 minutos en cada punto del recorrido.

Desde el Ayuntamiento se recomienda planificar con antelación los desplazamientos durante la tarde del martes y seguir en todo momento las indicaciones del personal de la organización y de los cuerpos de seguridad, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de las participantes como el correcto funcionamiento de la movilidad en la ciudad.