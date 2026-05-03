Así suena la misteriosa canción que circula de móvil en móvil por A Coruña

La playa de Riazor es uno de los espacios que destaca la letra de la canción Archivo El Ideal Gallego

Con toques de guitarra que acunan la melodía y una voz entre Luz Casal y Rosalía se está extendiendo por A Coruña una misteriosa canción. Nadie sabe de dónde ha salido, pero coinciden en una cosa: representa muy bien a la ciudad.

"Cuando la bruma baja al puerto

y el faro empieza a suspirar,

se oyen historias en silencio

que el viento quiso regresar"

Así empieza el texto de una canción que está pasando de móvil en móvil entre los coruñeses, que se preguntan quién es el autor de la pieza y quién la canta. Porque a nadie le suena la voz, ni la melodía.

Y es normal, porque no hay nadie detrás de ella. Nadie humano, al menos. Si se investiga durante un rato, la red global resuelve el misterio: se trata de una canción hecha 100% con inteligencia artificial.

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La canción se ha realizado a través de la plataforma de IA generativa Suno, que permite crear música muy realista, incluyendo la voz, los instrumentos y la letra. Todo completo sin tener conocimientos musicales. El usuario selecciona géneros y estilos y pide a la IA de Suno lo que quiere destacar, y la plataforma devuelve una canción completa. Se trata de una de esas herramientas con las que las personas pueden jugar para crear sus composiciones, pero también algunos profesionales están apostando por ellas para sus composiciones, una decisión no exenta de polémica.

En el caso del misterioso audio se trata de una canción que la IA ha titulado 'Habanera de La Coruña', realizada por un usuario bajo el nombre de 'Julio', que ha creado esta canción con estilo "habanera, balada y folk tradicional gallego". Ocurrió el pasado 23 de abril y desde entonces el boca a boca, o más bien el teléfono a teléfono fue haciendo viral la melodía y letra, que circula por la ciudad.

La letra completa

Cuando la bruma baja al puerto

y el faro empieza a suspirar,

se oyen historias en silencio

que el viento quiso regresar.

Calles mojadas de recuerdos,

farolas con luz de sal,

y en cada esquina va tu nombre

como una ola en libertad

(estribillo)

Ay, Coruña que me llamas

desde el fondo de la mar,

con tus noches encendidas

y tu forma de esperar.

Si me voy, no es despedida,

ni te dejo de querer,

que en la espuma de tu orilla

siempre vuelvo a renacer.

Riazor guarda promesas

que el tiempo no borrará,

y la Torre sigue firme

viendo barcos regresar.

Y aunque el mundo me reclame

con su ruido y su ciudad,

hay un trocito de alma

que contigo siempre está.

Ay, Coruña que me abrazas

cuando empiezo a recordar,

que en tus piedras

y tus mares nunca dejo de soñar.