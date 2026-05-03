A Coruña se moja en 24 horas de mayo más que en todo el mes de abril

Dos personas pasean bajo la lluvia, el pasado sábado, en la primera jornada mojada de mayo Carlota Blanco

Solamente los foráneos podían pensar que, después de las cálidas y secas jornadas primaverales vividas durante gran parte del pasado mes de abril, la meteorología en A Coruña daría una tregua también para las primeras jornadas del nuevo mes y, así, aprovechar para visitar la ciudad el puente de mayo. De hecho, ese optimismo se tradujo en reservas de hotel tanto en la urbe como en su área metropolitana, donde los hoteles cifraban en un 90% su ocupación en estas fechas. Pero no fue así.

A Coruña vuelve a ver la lluvia diez días después y tras el segundo abril más seco de la historia Más información

Y es que, si algo tiene la primavera -y más en especial en el norte peninsular- es su evidente inestabilidad, lo que provoca que, en apenas unas horas, se pasen de cielos despejados y temperaturas agradables a todo lo contrario. Algo así sucedió el pasado sábado, cuando a partir de las 15.00 horas A Coruña volvió a ver la lluvia diez días después, tras cerrar el segundo abril más seco del siglo. De hecho, tanta fue la tromba de agua que, en apenas 24 horas de mayo (desde las 09.00 horas del pasado sábado hasta las 09.00 horas de este domingo) la ciudad registró más lluvia que en las 30 jornadas de abril.

Concretamente, la estación del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contabilizó 20,8 litros por metro cuadrado. En total, 2,4 litros más que en todo abril, cuando los 18,4 registrados posicionaron al cuarto mes del año como el quinto con menos lluvia de la serie histórica. Solo por detrás de los abriles de 2017 (15,4), 1967 (14,3), 1982 (5,1) y 1938 (0,0). Esta tregua que dio el mes de abril sirvió para que la ciudad y su área metropolitana se pudiesen quitar de encima la humedad que dejó un invierno muy lluvioso en el que los coruñeses no cerraron el paraguas en 42 jornadas consecutivas, en la que es ya la segunda racha más húmeda desde que la agencia de meteorología tiene registros en la urbe herculina.

La intensa lluvia agua la penúltima jornada de la Feria de Abril y causa varias incidencias en la ciudad Más información

Vuelve la inestabilidad

Tras el diluvio invernal, llegó la primavera con noticias meteorológicas muy alentadoras para A Coruña. El frío desapareció para dar jornadas en las que la temperatura media pasó de los 15 grados. Pero también remitió la lluvia, de hecho, la ciudad solo registró precipitaciones en siete de los 30 días del mes. Un dato todavía menor que el año pasado -segundo mes de abril más cálido desde que hay registros-, cuando llovió en casi el 50% del mes, lo que provocó la cancelación de gran parte de los pasos de Semana Santa.

Sin embargo, el pasado viernes la ciudad daba la bienvenida a mayo con un aspecto totalmente diferente. Los cielos encapotados ya presagiaban que el puente de mayo no iba a ser tan seco como las jornadas anteriores. Y, aunque durante la jornada del viernes la ciudad se mantuvo seca, no ocurrió lo mismo el sábado, cuando una fuerte tromba de agua provocó un acumulado total de más de 16 litros por metro cuadrado en apenas cinco horas. Aunque en las horas posteriores no llovió con tanta intensidad, no dejó de llover prácticamente hasta las primeras horas de este domingo.

El chaparrón causa inundaciones en varios puntos de la ciudad Más información

Para esta nueva semana, MeteoGalicia prevé un tiempo cambiante e inseguro, con momentos con tiempo seco y cielos claros, pero con alternancia de chubascos. Cuando más probabilidad hay de que la lluvia vuelva a la ciudad será durante las jornadas de lunes y martes. Para el miércoles y jueves, los cielos se despejarán para dar paso, de nuevo, a precipitaciones durante el próximo fin de semana. En cuanto a las temperaturas, la previsión que maneja la agencia de meteorología autonómica es similar a la de estos días, con mínimas de 10 y 11 grados y máximas de 17 o 18.