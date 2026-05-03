A Coruña es la octava capital de provincia más cara para comprar una vivienda

Carteles en una inmobiliaria de A Coruña QUINTANA

El mercado de vivienda es uno de los quebraderos de cabeza en la ciudad de A Coruña. Mientras el Ayuntamiento espera resultados más definitivos después de la declaración de la ciudad como zona tensionada de alquiler -en marcha de forma efectiva desde el pasado agosto-, estudios como el realizado por la plataforma Fotocasa evidencian que lo que no deja de crecer es el precio de compra de pisos y casas en la ciudad. De hecho, la coruñesa es una de las capitales de provincia en la que más se ha incrementando el último mes el coste inmobiliario.

Según Fotocasa, en el último mes el precio de la vivienda superó en España la media de los 3.000 euros por metro cuadrado, tras un nuevo ascenso del 22% interanual. En 48 de las 50 provincias analizadas este coste se incrementó, pero es que en siete de ellas el aumento superó el 20%. Una de ellas es la de A Coruña, con una subida del precio del 24,04%, que la sitúa a la cabeza de las alzas junto a Murcia, Ávila, Valencia, Asturias, Cantabria y Guadalajara.

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En cuanto a las capitales provinciales, en todas se nota un ascenso de los precios en abril con respecto al año anterior, con A Coruña en el top-10 de la subida, con un incremento del 19,07%. La ciudad se coloca así en la novena posición entre las capitales donde el alza es más importante, por detrás de Ávila, Ciudad Real, Soria, Palencia, Guadalajara, Ourense, Santa Cruz de Tenerife y Toledo, y por delante de León, que cierra las diez primeras posiciones del ranking.

Respecto a los precios, A Coruña es la octava capital de provincia con un coste más caro por metro cuadrado, que se sitúa, según Fotocasa, en 3.633 euros por metro cuadrado. Por delante están San Sebastián (7.148), Madrid (6.694), Barcelona (5.399), Palma de Mallorca (5.169), Málaga (4.250), Bilbao (4.129) y Valencia (3.694). Esto significa que comprarse un piso o casa estándar de unos 80 metros cuadrados supone una media de gasto de unos 290.000 euros.

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Pero el incremento en el coste de la vivienda en A Coruña no se queda solo en la ciudad, sino que ya empieza a trasladarse también al área metropolitana. Así, Fotocasa revela que el municipio de Culleredo está entre los cinco de toda España en los que más ha subido el precio inmobiliario por metro cuadrado en el último año, con un incremento deñ 51,9%, hasta situarse en 3.103 euros por metro cuadrado, no muy lejos de la cifra de la ciudad herculina.

Mercado de alquiler

A la espera de que se estabilice la situación después de la declaración de A Coruña como zona tensionada, el alquiler sigue sumando cifras, según apuntan desde la plataforma Idealista.

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Así, si el pasado mes de febrero el Observatorio Galego da Vivienda situaba la renta media en 664 euros (72 menos que en agosto de 2025, primer mes en el que la ciudad estuvo plenamente declarada como zona tensionada), en este abril Idealista marca la media en 895 euros mensuales.

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Este dato sitúa a la ciudad herculina en el puesto 51 de todos los municipios de España en cuanto a la demanda para arrendar una vivienda y en el 105 en lo referente al precio medio del alquiler, en un entorno de coste semejante a los de Santa Pola, en Alicante (899 euros), Cádiz (897) o Granada (890).