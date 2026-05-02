Una ola de actos vandálicos sacude As Xubias de Arriba
Coches incendiados, portales pintarrajeados y daños en el inmobiliario urbano son algunos de los daños que denuncia el BNG
El BNG ha denunciado lo que describe como una ola de actos vandálicos que están afectando la, hasta ahora, tranquila zona de As Xubias de Arriba. En las últimas semanas han ardido coches, o han sido pintarrajeados, y se han escrito grafitis insultantes en los portales.
Algunos vecinos han enviado fotos denunciando lo que ocurre al grupo municipal del BNG para que lleve al pleno del próximo jueves la situación. Los residentes quieren que se instalen cámaras de vigilancia que sirvan para disuadir al vándalo.
Al mismo tiempo, el portavoz municipal, Francisco Jorquera, anima al Gobierno de Inés Rey a ponerse en contacto con la Subdelegación del Gobierno “para recabar a colaboración da Policía Nacional”, de modo a “rematar con estes actos vandálicos”.