El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Una ola de actos vandálicos sacude As Xubias de Arriba

Coches incendiados, portales pintarrajeados y daños en el inmobiliario urbano son algunos de los daños que denuncia el BNG

Abel Peña
Abel Peña
02/05/2026 11:05
Coche incendiado en As Xubias de Arriba
Coche incendiado en As Xubias de Arriba
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El BNG ha denunciado lo que describe como una ola de actos vandálicos que están afectando la, hasta ahora, tranquila zona de As Xubias de Arriba. En las últimas semanas han ardido coches, o han sido pintarrajeados, y se han escrito grafitis insultantes en los portales. 

As Xubias. Actos vandálicos 2
Pintadas en As Xubias de Arriba
CEDIDA

Algunos vecinos han enviado fotos denunciando lo que ocurre al grupo municipal del BNG para que lleve al pleno del próximo jueves la situación.  Los residentes quieren que se instalen cámaras de vigilancia que sirvan para disuadir al vándalo. 

Al mismo tiempo, el portavoz municipal, Francisco Jorquera, anima al Gobierno de Inés Rey a ponerse en contacto con la Subdelegación del Gobierno “para recabar a colaboración da Policía Nacional”, de modo a “rematar con estes actos vandálicos”.

As Xubias. Actos vandálicos
Pintada en un coche
CEDIDA
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

