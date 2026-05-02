Una obra de teatro coruñesa se hace viral y suma millones de reproducciones en TikTok antes de su estreno

Dos de los personajes de 'Roomies', en uno de los vídeos previos Cedida

El próximo 9 de mayo, el IES Rosalía Mera acogerá un estreno teatral peculiar. Y es peculiar porque sus personajes ya los conocen millones de personas.

Se trata de ‘Roomies’, una pieza dirigida por Laura Bello que ha encontrado una manera peculiar de promocionarse. Crearon una cuenta de TikTok con situaciones de los compañeros de piso, los personajes de la obra, que parecían reales. Hasta el punto que alguno de los videos acumula más de 4 millones de reproducciones. “Una burrada y alguno tenía muchísimos comentarios”, comenta Bello entre risas, que explica que en aquel momento vieron que “había que tomárselo un poquito más en serio, porque lo estábamos petando sin querer”.

El día 9 llevan a escena la obra real, en la que muestran “personajes muy diferentes, es prácticamente imposible que el público no se pueda identificar con alguno”. Bello asegura que hay “muchísimas referencias a películas, series, canciones e incluso memes” para interpelar a todos los públicos, pero sobre todo a los más jóvenes.

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Porque la pieza nació justo por ahí. “Hay muy pocas cosas, sobre todo en directo, que nos representen”, indica Bello en relación al grupo de “jóvenes adultos”, entre 18 y 30 años, que forman esta obra de Entre Patas Teatro, la escuela que Bello inauguró el pasado septiembre.

La obra, explica, ocurre tras un suceso que nos suena familiar: un apagón general “como el de hace un año”. Esto les obliga a los ‘roomies’ a ser ‘cómplices’, a compartir “anécdotas de primeros besos, primeras relaciones, el carné de coche... cada uno sus momentos importantes”.

La intención es que después del estreno se pueda ver en otros lugares. “Estamos intentando poder sacarlo a más ciudades, nos encantaría”, apunta Bello, que también le ve futuro al modelo dual obra real y virtual: “Es una buena manera de contactar con nuestro público objetivo”.