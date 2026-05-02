Un reventón inunda un garaje comunitario de Novo Mesoiro

17 mayo 2025A Coruña.- Ayuntamiento y vecinos discrepan sobre BiciCoruña en Novo MesoiroCalle Fragas do Eume, donde estará ubicada la nueva base de BiciCoruña Javier Alborés

Los vecinos de una comunidad de Novo Mesoiro sufrieron esta tarde un percance cuando una de las tuberías que corría por el techo de su garaje comunitario reventó, arrojando litros y litros de agua sobre el suelo de cemento. El incidente tuvo lugar en la calle Fragas de Eume.

Fue necesario cortar el agua para evitar que se inundara el suelo. "Hace falta una bomba de achique", comentó un vecino a través de las redes sociales. Afortunadamente, al tener lugar el reventón durante la tarde, y no por la noche, los vecinos pudieron actuar a tiempo. De lo contrario, habrían amanecido con un palmo de agua en el suelo.