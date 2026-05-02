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A Coruña

Muere Cruz Novillo, creador del logo del Banco Pastor

El emblema todavía corona el edificio de la entidad bancaria en el Cantón Pequeño

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/05/2026 14:19
Logo del Banco Pastor en el Cantón Pequeño de A Coruña
Logo del Banco Pastor en el Cantón Pequeño de A Coruña
Víctor Seoane
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El artista gráfico José María Cruz Novillo, autor de logotipos como el de Renfe, Correos, el puño y la rosa del PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, junto al icónico logo del Banco Pastor, ha fallecido este sábado a los 89 años.

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Los secretos del Banco Pastor, en imágenes

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El artista conquense, Premio Nacional de Diseño 1997 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, fue también el artífice de algunos de los carteles de películas de Luis García Belanga, Carlos Saura o Víctor Erice.

En el año 1986 Cruz Novillo fue el encargado de dar forma al nuevo logo del Banco Pastor, que sustituía al que la entidad financiera lucía desde su creación en 1925. 

El icono que representaría al banco es un emblema que ni siquiera la desaparición de la marca -fusionada en 2011 con el Popular- pudo eliminar. Y es que, entre otros lugares, permanece en lo alto del edificio del Banco Pastor en el Cantón Pequeño de A Coruña, un rascacielos que en su construcción ya se convirtió en pionero e imagen del 'skyline' herculino y que está protegido por las normas patrimoniales, logotipo incluido.

Reportaje | La tradición financiera de la ciudad a través de la historia del Banco Pastor

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En la azotea -en la que cada verano comparte espacio con el personaje de Batman de Viñetas desde o Atlántico- queda así el recuerdo del logo creado por Cruz Novillo, quien tardó un año en completar el proceso de diseño, como explicó al presentarlo en sociedad en 1986. El logo del Banco Pastor, con su característico color rojo -que el diseñador eligió porque estaba menos visto que el azul y el blanco típicos de Galicia y porque era llamativo- y sus formas cuadradas -elegidas por dar imagen de "solidez" y "seguridad"- no solo se convirtió con el paso del tiempo en un elemento identificativo, sino en parte de una identidad arquitectónica y patrimonial de A Coruña. 

Logo del Banco Pastor en el Cantón Pequeño de A Coruña
El emblema permanece en lo alto del edificio del Banco Pastor, protegido por la normativa patrimonial
Víctor Seoane

Con el rojo y el cuadrado como base, Cruz Novillo desarrolló la 'B' y la 'P' de las siglas del nombre de la entidad bancaria para introducirlos en la modernidad de la época y llevarlos no solo a las 360 oficinas con las que contaba en aquel 1986, sino a numerosos espacios públicos. De hecho, por ejemplo, no es extraño encontrarse el logo del Banco Pastor en lugares como paradas de autobús de zonas rurales de toda Galicia. Allí quedó también el logo de Cruz Novillo inmortalizado para la historia como muestra del éxito del rediseño de la marca.

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