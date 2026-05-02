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Atascos en el acceso a Marineda City
A Coruña

Marineda City colapsa el tráfico ante el gran número de visitantes

La Policía Local tuvo que cerrar los accesos

Abel Peña
Abel Peña
02/05/2026 21:19

Pocas veces se ha visto algo parecido, incluso en Navidad. Desde las siete de la tarde, la carretera de Baños de Arteixo comenzó a llenarse de vehículos que se dirigían al centro comercial Marineda City. Cientos y cientos de coches que pronto llenaron el enorme garaje hasta rebosar.

Desde el 092, hablan de "retenciones muy importantes". Un testigo lo calificó de "situación muy loca". En realidad, algo así remite a los peores días de la campaña navideña, cuando el centro comercial recibe a la mayor cantidad de visitantes. 

Todo apunta a que el mal tiempo motivó que los coruñeses decidieran pasar la tarde a cubierto, y optaran por hacer algunas compras en Marineda City. El problema es que todos tuvieron la misma idea al mismo tiempo. La situación no se normalizó hasta que la Policía cerró los accesos y obligó a los vehículos a continuar su camino.

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