Los próximos cortes de tráfico en A Coruña: plaza de Ourense, Santa Lucía o Monte Alto

La plaza de Ourense será una de las vías en las que se producirán incidencias en este inicio de mayo Javier Alborés

El Ayuntamiento de A Coruña ha informado de las incidencias que se producirán en el tráfico durante los próximos días en la ciudad.

La realización de obras obligará a cortar este lunes, 4 de mayo, de 08.00 a 17.00 horas la calle de Santa Lucía y Fernández Latorre. El tráfico se desviará a través de la calle Castiñeiras hacia Juan Flórez.

Los trabajos de reurbanización harán que este lunes, de 08.00 a 20.00 horas esté cerrada al tráfico la calle Antonio Carballo, en el barrio de Cuatro Caminos.

La avenida de Os Mallos ya está completa y la línea 11 vuelve a circular tras un año de obras: "Facilítanos moito a vida" Más información

En la plaza de Ourense habrá un carril cortado a la altura del número 4 para retirar maquinaria de obra. Será este lunes, de 08.00 a 11.00 horas. El mismo día, en Monte Alto, estará cortado también un carril en la confluencia de la calle de la Torre con Curros Enríquez (de 08.00 a 18.00 horas) para retirar cableado de Telefónica.

La calle de Wenceslao Fernández Flórez estará cortada al tráfico de lunes a viernes (del 4 al 8 de mayo) en horario de 09.00 a 18.00 horas para una descarga de material.

En la zona de A Cubela, la calle Carballo estará cortada a la altura de los número 9 y 11 el lunes 4 de mayo, de 09.00 a 13.00 horas, para realizar también una descarga de material.