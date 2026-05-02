La Xunta envía una carta a María Pita con “problemas” en la nueva parada

Autobuses estacionados en doble fila en la parada de Manuel Casás, esta misma semana Quintana

En las dos semanas largas que lleva abierta la parada de autobuses de la calle Alcalde Manuel Casás, no ha parado de generar polémica. Los buses del área metropolitana siguen transportando pasajeros en la nueva marquesina, pero no sin problemas, dado que a veces la falta de espacio les obliga a estacionar en doble fila. La delegada xeral de Mobilidade de la Xunta, Judit Fontela, recuerda que el cambio desde Entrejardines a su actual ubicación no fue consensuado. “Nos vino dado. No se consultó si entendíamos si la parada era el lugar oportuno. Ahora existen algunos problemas de operatividad que hemos trasladado al Ayuntamiento con una carta”.

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Fontela asegura que las concesionarias de autobús les han trasladado esas dificultades. Por ejemplo, el hecho de que la escasez de espacio obligue en las horas punta a estacionar en doble fila. “Se quejan de la falta de capacidad de la parada. Sí es verdad que llegan a juntarse entre seis o siete autobuses en hora punta”, apunta la delegada territorial. Otro motivo de queja que ha llegado a los oídos de la Xunta es que los agentes de la Policía Local apremian a los conductores a abandonar la parada, “prácticamente sin tiempo para que los viajeros se suban y se bajen, por dificultades en el tráfico”. Mobilidade ha enviado una carta al Ayuntamiento especificando todas estas cuestiones.

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Fontela insiste en que, aunque sea una parada únicamente interurbana, se ha construido dentro del proyecto de peatonalización de los Cantones. En cuanto a los problemas de carga y descarga del teatro Colón, la delegada de Mobilidade de la Xunta señaló que “son ellos los que habían tenido que pensarlo. Estamos viendo que es así”. Y recuerda cuando se instaló por primera vez la parada de bus en Entrejardines, en 2017, a pesar de las reticencias de algunas voces, como la Compañía de Tranvías, que apostaba por el intercambiador en la plaza de Pontevedra o Cuatro Caminos. “Para los ciudadanos, la valoración fue muy positiva”, concluyó.

La alcaldesa

Se ignora cómo ha sido la recepción de la carta de Mobilidade en María Pita. Pero, sobre los conductores de autobús, la alcaldesa, Inés Rey, señaló que “os conductores de bus da Xunta de Galicia onde teñen que protestar é á Xunta de Galicia”. De esta manera, Rey pretendía zanjar el debate sobre la idoneidad de la nueva parada inaugurada este mes en la calle Alcalde Manuel Casás, junto a Correos.

La alcaldesa se mostró firme a la hora de defender un proyecto, el de los Cantones, que tiene una gran importancia para su Gobierno local: “O proxecto dos Cantóns está perfectamente consensuado, trazado e elaborado. A propia conselleira (María Martínez Allegue, de Planificación de Inraestruturas) veu a presentar o proxecto conmigo e a alabar a súa calidade”.

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Según ella, se trata de un problema de organización. “O que teñen que facer os que critican é tratar de ir un pouquiño máis alá da literalidade das declaracións”. Rey aludía a sus declaraciones en las que pedía que se escalonaran más las llegadas de los autobuses metropolitanos, para evitar atascos en horas punta que, como señala, no son más que tres momentos al día “e estudar as frecuencias dos autobuses”.

Insiste en que la parada de bus es del mismo tamaño que la que había en Entrejardines y que allí también se producían atascos: “Nós non gobernamos para a excepcionalidade, se trata de recuperar un espazo central e de humanizalo. Non regulamos para tres momentos puntuais do día que se poden atallar con outro tipo de medidas”.

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El espacio da para dos autobuses rígidos y uno articulado. Reconoció que se puede estudiar alguna mejora, pero insistió en que la posibilidad de dar la vuelta al edificio de Correos evita atascos en la avenida del Puerto. “As cousas non se fan porque si, nin se fan aleatoriamente”, sentenció, al tiempo que aseguraba que respetaba mucho las críticas. “Espero que agardemos a que esté rematada a obra”, señaló sobre los Cantones.

En cuanto a la descarga de material en el teatro Colón, recuerda que en La Marina se eliminó la zona de carga y descarga del Rosalía y que luego se recuperó y que nunca se canceló ningún evento. Ahora tienen una zona a 50 metros. La alcaldesa finalizó pidiendo “un pouquiño de paciencia”.