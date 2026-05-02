La parroquia de Los Rosales planta un olivo para festejar sus más de 25 años de vida

Un olivo, símbolo de fe, plantado por los feligreses, adorna desde este sábado la zona anexa a la iglesia de la parroquia de Los Rosales de A Coruña.

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Un grupo de los habituales quiso festejar de esta forma los más de 25 años de vida de una de las parroquias más jóvenes de la ciudad.

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Además, de esta forma también quisieron homenajear al sacerdote Antonio Rodríguez González, que lleva desde el principio en esta iglesia, y que ayer cumplía 80 años.

Más de un centenar de fieles y amigos del cura de Los Rosales se reunieron para felicitarle en una comida que celebraron en A Peneira.

Los Rosales se formó como zona pastoral autónoma a finales de 1998 y poco después se convertiría en parroquia, aunque la llegada de la iglesia tendría que esperar un poco más y no se construiría hasta 2006.