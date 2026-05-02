Judit Fontela | “El Ayuntamiento nos plantea aparcamientos disuasorios”

La delegada xeral de Mobilidade, Judit Fontela, en su despacho cedida

Recientemente se celebró una reunión del grupo de trabajo del cinturón metropolitano de A Coruña en la que la delegada xeral de Mobilidade desde hace dos años, la coruñesa Judit Fontela, tuvo la oportunidad de escuchar las reivindicaciones de los distintos municipios. La de A Coruña es el área metropolitana más importante de Galicia, y la menos motorizada de todas, pero eso no significa que resulte fácil avanzar en el transporte sostenible, dado que el vehículo privado sigue siendo la forma preferida de desplazarse de los residentes del área.

¿Qué le han pedido los municipios? ¿Le han puesto deberes?

El año pasado ya se celebraron dos comisiones de seguimiento de la ATM en las que se les concedieron varias demandas. Otras todavía las estamos estudiando. Por el momento, no hay nada descartado. Seguimos analizando, pero tenemos que ver si existen demandas de usuarios y si existe capacidad para atenderlas.

¿Cómo se determina si un servicio es necesario?

Hay que identificar los flujos de demanda. No es tan sencillo como “quiero una línea desde Oleiros a la Universidad de A Coruña” o “quiero una línea desde Oleiros a Pocomaco o a Grela”. Eso es lo que le pedimos a los municipios que identifiquen y, sobre todo, en qué horarios. Una petición más seria porque, al final, lo que nos dicen es “quiero una línea de aquí a allí”. No se trata de pedir por pedir, y que luego nos encontremos con autobuses vacíos.

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Eso no lo quiere nadie.

Pero hay que tener en cuenta que esta es el área metropolitana de Galicia, y los servicios que existen. Tenemos una red de 450 líneas y en un día laborable, 1.600 servicios, y tenemos que ser eficientes a la hora de seguir implantándolo.

También es la que menos coches tiene por habitante, a pesar de los atascos en Alfonso Molina.

Sí, los desplazamientos suelen ser de ida y vuelta (acceso a servicios, estudios, trabajo) y ahí todavía nos queda trabajo por hacer. Pero tenemos que ser eficientes en la coordinación de los transportes urbanos. En el caso de A Coruña, por ejemplo. Tenemos un transporte interurbano muy bueno, peor no puede llegar a toda la ciudad.

¿Por ejemplo?

En los polígonos comerciales. Es la ciudad de A Coruña la que tiene que dar servicio, porque se encuentran dentro de su término municipal. La coordinación es lo que permitiría bajar el uso del vehículo particular, aunque este ya ha bajado desde 2019 a 2024.

¿Cuánto ha caído el uso del vehículo privado?

Del 86% a 84%.

Además de la ATM, ha habido acuerdos bilaterales. Entre A Coruña y Oleiros y Arteixo.

Son convenios que se articulan. Y en el caso del alcalde de Oleiros con el bus enSanta Cristina, yo llevo dos años explicándole que hay que atender las obligaciones del convenio, y mientras no se atiendan, no se puede ni renovar el convenio ni suscribir otro.

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La Xunta ha propuesto un área de prestación de taxi metropolitana. ¿Cuándo será una realidad?

Nos parece una medida beneficiosa de cara al usuario, y se lo hemos planteado a todos los municipios del área. Lo analizaremos próximamente, pero depende de los municipios, hay que llegar a un acuerdo y seguir los trámites de la ley. No hay un plazo pero empezaremos a hablar este mes.

Ferrocarriles de cercanías. La eterna demanda. ¿Qué opina?

Es competencia del Gobierno central, pero desde la Xunta siempre lo hemos apoyado, y creemos que discriminatorio con respecto a otros territorios que disponen de bonos de tarifa plana o incluso gratuidad en Asturias. Un año después del anuncio, seguimos esperando por el resultado del estudio de viabilidad del Ministerio de Transportes. Pero creo que las infraestructuras no están preparadas, por falta de mantenimiento.

No parece muy esperanzada.

La esperanza es que se hagan las inversiones necesarias. Y esa es nuestra reclamación.

¿Qué ocurre con la red de aparcamientos disuasorios que habían proyectado?

Está dentro de nuestros objetivos. En la última comisión de seguimiento nos han planteado la necesidad de aparcamientos y le hemos pedido que nos hagan una propuesta.

¿La intermodal estará lista para antes de Navidad?

Dependemos de Adif. La parte de la Xunta, está finalizada.