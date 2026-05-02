Hatta Energy, operadora de combustibles con sede en Oleiros, anuncia una querella criminal contra la Agencia Tributaria

El consejero delegado de Hatta Energy, Javier Alonso Cedida

La operadora Hatta Energy, con sede en Oleiros (A Coruña), ha anunciado este sábado que ultima una “contundente” querella criminal “inminente” contra cinco altos funcionarios de la Agencia Tributaria, cuatro de la delegación en Galicia, más una jefa de área de Inspección de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), con sede en Madrid.

Un gigante petrolero se traslada a Oleiros y anuncia dos fábricas de biocombustibles en Galicia Más información

Hatta explica que es la cuarta operadora española de hidrocarburos, una "empresa clave para que el mercado del gasóleo y la gasolina" se modere, ya que es "la principal distribuidora de producto para las gasolineras independientes", que, según sus datos, suponen más del 40 por ciento del total nacional. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia incluyó a esta compañía el pasado diciembre entre los cinco operadores principales en España, según informa la empresa.

Esta distribuidora de hidrocarburos también indica que tiene pendiente desde el mes de enero la concesión por parte de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia de la condición de operador confiable, una figura de nuevo cuño que entró en vigor en enero y que establece cuatro condiciones para su resolución. La compañía explica que cumple las cuatro, pero alerta de que la “premeditada dilatación” en la resolución del expediente está dejando a Hatta “en un limbo que obliga a adelantar el 110 por ciento del IVA en cada operación”, creando así “un problema financiero” que repercute “en la salud de la empresa”.

“Esta situación genera un embudo en la libre competencia en el mercado y una incidencia real en los precios que los ciudadanos pagan en las gasolineras”, afirma.

Repsol ha traído 1,1 millones de toneladas de crudo a A Coruña durante la guerra de Irán Más información

“La AEAT (Agencia Tributaria) en Galicia disponía de un máximo de tres meses para dictar resolución, plazo que expiró el pasado 6 de abril sin que se haya cumplido dicha obligación legal. A fecha actual, el procedimiento continúa sin haber sido resuelto de forma expresa. Desde entonces, el silencio administrativo ha motivado que la empresa lo califique como un supuesto de flagrante prevaricación que nos aboca a la presentación de una querella contra los responsables de esta trama corrupta”, según denuncia la empresa.

Además, la compañía señala que la querella complementará así una denuncia presentada el 18 de marzo ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha tenido ya dos ampliaciones para aportar a la acusación pública nuevos datos.

Esta distribuidora de hidrocarburos señala en la querella que existe una “trama de corrupción” en el seno de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia y que estaría dirigida desde Madrid “por una jefa de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)”, y de ella formarían también parte “el delegado especial de la AEAT en Galicia, el jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Galicia, una inspectora y un técnico de la Inspección”. “En total, y hasta el momento, estos cinco altos funcionarios serían los querellados”, detalla la empresa.

“La querella criminal apunta a una estrategia de “persecución selectiva, reiterada e injustificada” contra la empresa. El propósito sería propiciar una concentración y control del mercado de los combustibles mediante la eliminación de uno de sus principales actores”, afirma Hatta.