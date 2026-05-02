La casa incendiada hace 25 años en Eirís ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Hace 25 años, tal día como hoy de 2001, era noticia un incendio en Eirís que calcinó una vivienda abandonada a la que solían acudir indigentes para pasar la noche. Hace medio siglo, en 1976, los coruñeses se sorprendían con los colores empleados para pintar un edificio en pleno Juan Flórez, cuya fachada recordaba a una gigantesca bandera de Estados Unidos. Hace 75 años, a estas alturas de 1951, un hombre era arrollado por un tren en el muelle de Linares Rivas.

2 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Un incendio arrasa en Eirís una casa abandonada donde dormían indigentes

Los bomberos sofocaron en la tarde de ayer, 1 de mayo de 2001, un incendio que se registró en una casa abandonada en la zona de Eirís en la que dormían habitualmente indigentes. Al parecer, un descuido de los ocupantes pudo originar el fuego, que calcinó el inmueble, aunque no se produjeron daños personales.

Mientras tanto, la celebración en A Coruña del Día del Trabajador estuvo marcada por la división sindical, un hecho que no se producía en los últimos trece años. Los sindicatos se manifestaron por separado en tres marchas que reunieron a 4.000 personas. La jornada concluyó con una ofrenda floral y una multitudinaria churrascada organizada por UGT en la plaza de Pablo Iglesias.

2 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Una bandera gigante de Estados Unidos en una fachada de Juan Flórez

Si la vieran ustedes al natural, el asombro sería todavía mayor. Las franjas laterales –nos referidos a la fachada del edificio– son de color azul oscuro. La parte central de la fachada, a rayas blancas y rojas. Ahora están procediendo a pintar estrellas blancas en los cristales. Es decir, la bandera de los Estados Unidos.

Se sitúa este número circense urbanístico en plena calle Juan Flórez, casi esquina a la plaza de Pontevedra. Hemos preguntado al ponente de Obras y Urbanismo sobre este asunto y el señor Estévez Mengotti dijo: “No me gusta nada. Y además, la pintura se ha llevado a efecto sin el necesario permiso municipal. Este problema pertenece a la Policía, cuyo ponente me ha dicho que se tomarían las medidas oportunas”.

2 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Arrollado un hombre por un tren en el muelle de Linares Rivas

En la Casa de Socorro de Santa Lucía fue curado Juan Antonio Pérez González, de 65 años, domiciliado en San Ignacio (Huertas), el cual presentaba contusiones diversas y posible fractura de costillas; lesiones que fueron calificadas de pronóstico reservado, y le fueron producidas cuando transitaba por el muelle de Linares Rivas y fue arrollado por un tren que realizaba maniobras. Quedó ocupando una cama en el Hospital Municipal.

También en el capítulo de sucesos, José Díaz Richart, de 52 años de edad, con domicilio en la calle del Carmen, 3, sufrió quemaduras de segundo grado al estar en su domicilio manipulando con gasolina. Fue asistido en la Casa de Socorro del Hospital.

2 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | El alcalde Casás impulsa una intensa campaña de policía y adecentamiento

El alcalde señor Casás se propone emprender una intensa y enérgica campaña de policía y adecentamiento. A este fin se procederá a una inspección escrupulosa por barrios para imponer las medidas exigidas por el ornato público y la salubridad del vecindario. A la Guardia municipal se dieron las órdenes oportunas, y tan pronto se forme la relación de viviendas necesitadas de reforma y mejoras, se dictarán las providencias procedentes.

Por otra parte, don Rodrigo García, representante de don Secundino Feijóo en esta capital, ha presentado a la Alcaldía una instancia solicitando permiso para instalar como todos los años, en la explanada de los prácticos, el Circo ecuestre Feijóo.