El chaparrón causa inundaciones en varios puntos de la ciudad

Transeúntes bajo la lluvia, hoy Carlota Blanco

La tromba de agua que cayó hoy sorprendió a los coruñeses que comenzaban a acostumbrarse al tiempo seco. En ese tiempo, los servicios de emergencia recogieron varias incidencias, como una caída de cascotes en Juan Díaz Porlier, una inundación en la calle Cerca, otra en la avenida de Hércules, y balsas de agua en la rotonda de Casablanca, La presión del agua levantó las tapas de los registros de pluviales en Varaderos de Oza, el túnel de Os Castros, Cabana y Mauricio Farto Parra.

Entre las tres y las seis y media de la tarde, los pluviómetros recogieron 11,4 litros por metro cuadrado, según los datos del Observatorio de la AEMET En todo abrir cayeron 18,4 litros por metro cuadrado claro que hay que tener en cuenta que el de este año fue el segundo mes de abril más seco del siglo y el quinto de la historia.