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A Coruña

El Caffeto sorprende a los asistentes a su inauguración

Redacción
02/05/2026 00:51
Dani Patino
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Tres meses después de cerrar sus puertas, el Caffeto tiene una nueva vida. Reabre con el mismo nombre y mantiene las tapas y raciones, así como un menú especial para trabajadores a precio accesible. “Lo haremos extensible a todo el mundo”, anunciaba el nuevo propietario. El lavado de cara es evidente, aunque el espacio sigue siendo amplio, con unos 300 metros cuadrados, y muy reconocible. Además, otra de sus grandes apuestas es la de establecimiento futbolero con pantallas de gran tamaño para no perderse un detalle.

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El Caffeto inauguró nuevo local, búscate en nuestras imágenes

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 La nueva apuesta de César López, el Caffeto, abrió sus puertas por primera vez en la calle Posse. El local, que espera convertirse en uno de los espacios preferidos de vecinos y viandantes, inauguró a lo grande su nueva etapa. “Como mínimo, vinieron 200 personas”, expuso el dueño, abrumado por el “ambientazo” del primer día.

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